Objevte slovenské lázně, které vás překvapí. Proč dát šanci Smrdákům?

Jak probíhá bahenní zábal a minerální koupel

Měla jsem možnost na vlastní kůži vyzkoušet jednu z hlavních procedur smrdáckých lázní – bahenní zábal a minerální koupel. Na lůžko vám připraví čerstvé sirné bahno – na místa podle doporučení lékaře po vstupní prohlídce, v mém případě to byla oblast páteře, beder, ramen, rukou, kyčlí, loktů a šíje. Nejprve si na vrstvu bahna lehnete. Je velmi teplé až horké, což vás možná zaskočí, ale brzy si zvyknete. Následně vám další vrstvu nanesou na vybraná místa i shora. Bahno je těžké, což vytváří zvláštní tlak, který vás doslova připoutá k lůžku a udrží v nehybnosti. Poté vás zabalí do igelitu a důkladně ještě do deky, kde zůstanete zhruba 20 minut.

Tato procedura vás doslova přiměje zastavit se. Jak teplo postupně prostupovalo mé tělo, cítila jsem, jak napětí ustupuje, a ke konci zábalu jsem byla příjemně ospalá. Po sprše mě čekala minerální koupel v teplé vodě s výrazně sirným pachem, což samozřejmě ke Smrdákům neodmyslitelně patří, získaly podle toho své jméno. Ve vedlejší vaně se koupala paní, kterou jsem stihla vyzpovídat. Do místních lázní jezdí od dětství, kdy se u ní objevil atopický ekzém. Podělila se o zkušenost, že ačkoli ona i další pacienti vyzkoušeli různé lázně, vždy se nakonec „pokorně vrátili do Smrdáků, protože výsledky zdejší léčby byly nejlepší“.

Po koupeli přišel na řadu suchý zábal. Přikrytá dekou jsem se cítila příjemně unavená a malátná, takže závěrečný odpočinek byl ideální tečkou za celou procedurou. Při plánování denního programu počítejte s tím, že i takovéto nicnedělání vás unaví.