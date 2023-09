Energie léčivých kamenů podle znamení: Jak nás mohou ovlivnit a jaký mají vliv na naše zdraví?

„Věř a víra tvá tě uzdraví…“ Znáte? Aby ne! Vždyť jde o jednu z nejrozšířenějších biblických moudrostí. Pravdou zůstává, že ať už věříte čemukoli, je to dobrý základ budoucího úspěchu. A nemusí jít vždy „jen“ o zdraví, ačkoli právě to je v našem životě zřejmě to nejcennější.