Leden měsíc rozvodů: Jaké otázky si položit, než uděláte radikální krok?

Jaké jsou vaše city?

Důvody, proč vaše manželství dospělo k rozvodu, mohou být různé. Zkuste se však na chvíli zastavit a zamyslet se nad tím, co k vašemu partnerovi opravdu cítíte, pokud pominete současné události. Je to jen nenávist a touha ho už nikdy nevidět? Nebo jen máte pocit, že z vašeho vztahu vyprchala zamilovanost, ale vlastně svého partnera pořád máte ráda a považujete ho za dobrého přítele? V takovém případě rozhodně stojí za to rozvod ještě zvážit. Uvědomte si, že počáteční zamilovanost vyprchá dřív nebo později z každého vztahu, ale to neznamená, že by manželství nemohlo fungovat dál.