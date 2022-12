Lednová švihadlová výzva 2023: Pomozte pohybem handicapovaným holčičkám

S příchodem nového roku si většina z nás dává jedno důležité předsevzetí - začít se hýbat a shodit nadbytečná kila, která nás trápí. Co takhle spojit pohyb s něčím užitečným? Leden přímo vybízí k tomu, abychom na sobě začali makat a když můžete navíc pohybem pomoct nejenom sobě, ale i někomu jinému, je to výhra na obou stranách. Motivací pro vás může být lednová švihadlová výzva, která má jasný cíl: vybrat 1 milion korun pro handicapované holčičky Arianku a Pavlínku. Jdete do toho?