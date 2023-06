Ledová káva v létě nakopne i osvěží: Zkuste ji s tonikem, malinami nebo s Martini

Letní horké dny dokážou pořádně vyčerpat, a tak je třeba dodat tělu trochu energie. Málokdo má ale ve vedrech chuť na horkou kávu, a tak se nabízí její ledová varianta. Jakými způsoby si kávu zastudena můžete vychutnat?

Espresso Martini Suroviny 1 espresso L’OR

4 cl vodky

2 cl kávového likéru

cukrový sirup podle chuti

led Postup Servíruje se do koktejlové sklenky. Do šejkru vložte led a přidejte všechny ostatní ingredience. Důkladně protřepejte a přes sítko vlijte do koktejlové sklenky. Do vzniklé pěny vložte na ozdobu kávová zrna. A co takhle recept na domácí affogato? Podívejte se na video:

Mazagran Suroviny dvojité espresso (16 až 20 g kávy, 60 ml vody) nebo filtrovaná káva

ledové kostky

sirup/cukr podle chuti

Do skleničky dejte cca čtyři větší kostky ledu a plátek citronu. Přímo na led nalijte dvojité espresso. Podle chuti mírně přislaďte a hned podávejte.

Cappuccino Gin Gimlet Suroviny 1 espresso L’OR

4 cl ginu Canaïma

2 cl limetkové šťávy

Servíruje se do cappuccino šálku. Do šejkru vložte led a přidejte všechny ostatní ingredience. Důkladně protřepejte a přes sítko vlijte do šálku.

Frappé Suroviny 1 a půl lžičky instantní kávy

3 lžičky cukru

voda

Cukr a kávu s trochou vody vyšleháme do pěny, dáme hodně ledu a zbytek sklenky studené vody. Kdo chce, může si přidat mléko, víc nebo méně cukru.

Ledové mocha Suroviny dvojité espresso (16 až 20 g kávy, 60 ml vody) nebo filtrovaná káva

2 lžíce čokoládové omáčky (125 g kvalitního kakaa, 150 g kokosového cukru, 250 ml vody, špetka soli)

180 ml mléka

Milujete čokoládu? Pak si oblíbíte i omáčku z kvalitního kakaa, kokosového cukru, vody a špetky soli. Vše stačí cca 5 minut za stálého míchání povařit. Omáčka vydrží v lednici dva až tři týdny. Při přípravě mocha dejte na dno sklenice dvě lžíce čokoládové omáčky, nasypte ledové kostky cca do třetiny a přelijte 180 ml mléka. Navrch opatrně nalijte espresso. Podávejte s brčkem na promíchání.

Raspberry Coffee Suroviny 1 espresso L’OR

1 lahvička malinovo-rebarborového toniku Fever-Tree

Servíruje se do sklenky na bílé víno. Sklenici naplňte ledem. Přidejte malinovo-rebarborový tonik a přes led pomalu vlijte espresso. Ozdobte mrazem sušenými (lyofilizovanými) malinami.

Cold brew Suroviny zavařovací sklenice se šroubovacím víčkem

90–100 g středně hrubě mleté kávy

90–100 g středně hrubě mleté kávy

1 litr filtrované vody, papírový filtr nebo plátno Postup Cold brew je výjimečné v tom, že káva nepřijde do styku s horkou vodou, jak je tomu běžně zvykem. Kávu nasypejte do sklenice a zalijte studenou vodou. Uzavřete víčkem, protřepejte a uložte do lednice na 17 až 24 hodin. Potom přefiltrujte a je hotovo.