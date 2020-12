Legíny do města: Jak je nosit, s čím je vkusně zkombinovat a kde je koupit?

Legíny často rozdělují ženy na dva nesmiřitelné tábory. Jeden tvrdí, že takzvané „elasťáky“ se hodí pouze na sport a vzít si je jinam je hřích proti módním trendům, druhý na ně zase nedá dopustit a nosí je všude. Pravda je někde uprostřed. Legíny se opravdu dají nosit i mimo sportoviště, ale musíte dodržovat jistá pravidla. Jaká?

Legíny musí být ke kotníkům

Co je opravdovým módním faux pas, ať už jdete do fitka nebo do práce, to jsou legíny, skrz které prosvítá spodní prádlo a zadeček. Zapomeňte proto na laciné bavlněné kousky a zainvestujte do kvalitních legín, s nimiž se vám tento trapas nestane. Důležité je také vybrat správnou velikost, aby se vám elastické kalhoty nezařezávaly a netvořily faldy, stejně tak jako délku, protože legíny k kotníkům nohy opticky prodlouží, kdežto všechny ostatní zkrátí.

Upřímně, legíny jsou jako druhá kůže, a proto je opravdu důležité si rozmyslet, zda si je můžeme dovolit. Nezakryjí totiž žádný nedostatek postavy, naopak vše zvýrazní. V každém případě ale zapomeňte na vzory a výrazné barvy. Když už, tak vybírejte černé, případně imitaci koženky, pokud přece jen chcete trochu barev, volte tmavé tóny jako vínová či tmavě zelená. V případě hezkých nohou pak jsou povoleny i barvy podzimu, například šedá nebo hořčicově žlutá.

Oversized topy, košile i mikina

Platí pravidlo, že pokud oblečete legíny, měla byste mít zakrytý zadeček. Ideálně se proto k tomuto typu kalhot hodí oversized topy a košile, případně svetrové šaty, nebojte se ani vrstvení. Chcete-li přece jen zvolit kratší kombinaci, když půjdete například na kávu či nákupy, oblečte si legíny s vysokým pasem, mikinu do pasu a přes ni přehoďte delší oversized kabát. K tomuto modelu budou ladit tenisky nebo chelsea boty.

Do práce či na schůzku pak můžete zvolit legíny se svetrovými šaty a pánským sakem či kabátem doplněné kozačkami či kotníčkovými botami. Na procházku se zase hodí legíny s obyčejným bílým nátělníkem, přes který obléknete oversized flanelovou košili, na ni džínovou bundu s kožíškem, boty farmářky a můžete vyrazit. Do klubu vám budou slušet legíny s koženkovou strukturou s oversized topem či košilí a křivákem, na nohy obujte šněrovací boty nebo kotníčkové na širším podpatku.

Jak nosit kabát? Podívejte se na video: