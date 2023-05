Lékárnička na cesty: Co s sebou na dovolenou v Česku i do zahraničí

Základem lékárničky jsou léky, které kdokoli z rodiny pravidelně užívá. Přesvědčte se, že máte dostatečné množství na celou dobu dovolené, pokud cestujete do zahraničí, je dobré mít i nějakou rezervu navíc pro případ, že by se návrat z jakéhokoli důvodu oddálil. Na dostatečné množství léčiv myslete i v ostatních případech, zohledněte počet osob, délku pobytu a množství přípravku, které se v případě potíží používá.

Většina lidí na dotaz, jaké zdravotní potíže je na dovolených trápily nejčastěji, odpoví, že problémy se zažíváním. Ať už proto, že si v době volna zkrátka příliš dopřávali a kombinovali i to, co běžně nejedí, nebo proto, že cestovali do zemí, kde je takzvaný cestovatelský průjem takřka jistotou. Pro tyto situace je úplným minimem živočišné uhlí, hojně používaný je rovněž endiaron. Lékem, který pomáhá průjem zastavit, na rozdíl od dříve jmenovaných, je například imodium, loperon či smecta.

Alergie a spáleniny

V případě, že jste alergik, je samozřejmost, že máte své léky s sebou, ale může se objevit i dosud neodhalená reakce například na bodnutí hmyzem či na sluníčko. Pomůže fenistil, zyrtec, zodac či claritine.

A co dalšího se ještě může hodit? Přípravky, které ochrání kůži před sluncem, případně proti spáleninám, osvědčený je panthenol či kalciová mast. Kapky do očí – pobyt u moře na prudkém slunci, dlouhé řízení, ostré slunce v horách, to vše oči dráždí, pomůže třeba visin nebo ophtalmoseptonex. Repelenty zejména do oblastí, kde hrozí výskyt komárů. Pro ženy pak krém či tablety proti vaginálním zánětům u moře tak častým, například canesten. A hodit se bude také teploměr, pinzeta, nůžky a v neposlední řadě balzám na rty.