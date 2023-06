Len opět vládne létu: Kam pro nejhezčí lněné kousky, v nichž se nezpotíte?

Možná máte během horkých letních dní tendenci oblékat co nejúspornější oblečení, aby vám nebylo takové vedro. Pravdou ale je, že když své tělo zahalíte do lnu, budete se díky termoregulačním schopnostem materiálu rázem cítit lépe. Lněné outfity jsou navíc in! Kde je pořídíte?