LENA (43): Přítel mě označil za toxickou a naordinoval si ode mě detox

Lena dělá pro přítele první poslední, dělala to tak i dříve ve svém manželství, přesto ji přítel označil za toxickou a exmanžel tvrdil, že ho dusí.

Markus mi před týdnem řekl, že pro něj začínám být velmi toxická, a že si ode mě potřebuje dát alespoň dva týdny detox. Hrozně se mě to dotklo. Náš vztah trvá pouhý rok.

Pro přítele dělám první poslední; nechala jsem si kvůli němu dokonce narůst dlouhé vlasy a barvím se blond, všimla jsem si totiž, že se mu líbí dlouhovlasé blondýny.

Celé týdny jsem mu pomáhala vyklízet jeho starý byt, což byla opravdu těžká a špinavá práce. Nic pro ženu! Jeho dceru jsem trpělivě doučovala při přípravě na osmileté gymnázium, a popravdě, ani ta mi nebyla příliš vděčná... Ale mávla jsem si nad tím rukou, je na prahu puberty.

S přítelem nebydlím, ale snažím se o něj maximálně starat. Jelikož má problémy se zažíváním, pravidelně mu vařím i peču, aby jedl zdravou domácí stravu. Jeho bývalá moc nevařila, a tak se roky stravoval po hospodách a zjevně se to na jeho zdraví podepsalo.

Od prvního dne, co jsme spolu, se snažím sdílet jeho koníčky; oprášila jsem nejen běžky, ale i kolečkové brusle! Koupila jsem si nové kolo, a dokonce i rybářský prut! S jeho výběrem mi pomohli kolegové v práci, pro Markuse to mělo být překvapení.

Jenže zatímco mí kolegové mě ohodnotili jako „správnou babu“, Markus se tvářil, jako by cucal citrón. A podobných situací bylo v našem vztahu již docela hodně.

Je mi to hrozně líto, protože mám pocit, že si jinak s přítelem ohromně rozumíme! I po roce si stále píšeme i voláme, kupujeme malé pozornosti a na společné noci si také opravdu nemohu stěžovat.

Vlastně bych s Markusem ráda bydlela, ale respektuji, že on ještě potřebuje čas. Má dva roky od bolestivého rozvodu. Poté si s bývalou dlouhé měsíce vypořádávali majetek, musel prodat byt a koupit menší, a ten nyní upravuje a zařizuje.

Je mi trochu líto, že v této věci tak málo myslí na mě, ale chápu, že dcera má přednost… Druhý pokoj dvoupokojového bytu totiž nezařizuje přítel jako ložnici pro nás dva, ale pro dceru, která u něj tráví jednou za dva týdny víkend. V mém domě Markus vlastní pokoj má!

Mám menší domek, a tak jsem už pár týdnů po našem seznámení vyklidila „bojlerovnu“ – malou místnost, kde je umístěný bojler a kde jsem skladovala věci na úklid a upravila místnost pro přítele, aby u mě měl také své soukromí.

Markus má ve svém pokojíku psací stůl, malou knihovnu, skříň na oblečení a drobnosti, aby vše nemusel neustále převážet. A dokonce si ke mně přivezl své druhé kolo. Může tedy vyjet na výlet i ode mě kdykoliv má chuť. Já u něj bohužel nemám ani vlastní hrneček.

A když mi pak Markus po roce vztahu, kdy mám srdce na dlani a neustále mu vycházím vstříc řekl: „Leni, cítím se neustále pod hrozným tlakem. Od tebe, v práci, od bývalé, od dcery, od máti. Potřebuji se nadechnout, pojedu na dva týdny s kamarády do Norska na ryby“, tak to opravdu zabolelo. Samozřejmě jsme se pak pohádali. Slíbili jsme si totiž, že na delší dovolenou pojedeme společně, dokonce jsme plánovali i destinaci!

Už tedy jistě chápete, jak moc mě trápí, že dal přítel přednost kamarádům přede mnou. A právě v této hádce mi Markus řekl, že začínám být silně toxická. Trochu nerozumím tomu, co si o tom všem mám myslet.

Přijde mi, že jde v současnosti o dosti módní slovní obrat – o toxických vztazích se neustále píše i mluví, každý s nimi má údajně nějaké zkušenosti. Markus to asi někde slyšel, a tak to v hádce také použil. Vnímám to jako nechutnou podpásovku.

S přítelem bych se velmi nerada rozešla, stále ho moc miluji a „detox“ tedy vydržím. Ale na druhou stranu se mi nechce nad vším mávnout rukou. Cítím se úplně stejně jako když mě opouštěl manžel.

Ten zase tvrdil, že ho dusím. Bývalému muži jsem se několik let starala o nemocnou maminku, pomáhala mu, a dokonce i uklízela v jeho firmě, doma měl veškerý servis, na nic nemusel ani sáhnout.

K tomu všemu jsem se velmi snažila vypadat po jeho boku vždy perfektně. Neexistovalo, že bych třeba doma chodila ve vytahaném triku a nenalíčená! Doma bylo všechno jako ze škatulky a on se i tak spustil se svou o šest let starší kolegyní. Ta za sebou měla už dvě manželství, porodila čtyři děti, a navíc bydlela v domě, který vypadal spíš jako malá zoologická zahrada než obytný dům. Bývalý muž s tou ženou žije doposud.

To všechno vám opravdu na sebevědomí nepřidá. I přesto si myslím, že já sama nejsem toxická! Naopak mám pocit, že já sama žiji ve značně toxickém prostředí.