Denisa žila roky se svou první láskou. Nejdřív vše vypadalo růžově, ale jakmile se začala stavět na vlastní nohy, pohádkové soužití se začalo měnit v noční můru.

Když náš vztah začínal

S Davidem jsme se poznali na střední škole. Tak dlouho mě uháněl, až jsem jednou na pozvání na rande kývla a vznikla z toho velká láska. Musí se nechat, že tenhle kluk byl přeborník na velká gesta.

Neustále mě zahrnoval dárky a kyticemi, což je věc, na kterou si holka, navíc dost mladá, velmi rychle zvykne, a snadno tak přehlédne jinak alarmující signály, jako je záliba v alkoholu nebo koketování s každou sukní.

Čili, ne všechno bylo jen zalité sluníčkem, ale když přede mnou při jednom letním pobytu David poklekl s malou krabičkou a otázkou „Vezmeš si mě?“, odpověděla jsem ano. Vzít jsme se chtěli, ale nedrželi jsme se známého „do roka a do dne“. Žili jsme docela spokojeně na hromádce a svatbu měli v plánu prostě někdy v budoucnu.

Už jsme oba chodili krátce do práce, když David přišel s nápadem, že bychom se mohli zkusit přihlásit na vysokou školu. Řekla jsem si, proč ne, já bývala premiantka třídy, aniž bych se učení musela nějak zvlášť věnovat. A škola mě vlastně bavila.

Vše jsme dělali společně

Vybrali jsme si studium ekonomie, a abychom si přijetí pojistili, přihlásili jsme se i do přípravných kurzů. Všechno jsme dělali společně. Respektive, já dělala všechno podle Davida.

Počítali jsme s tím, že se na školu dostaneme oba. Nebo ani jeden. Varianta, že se dostane jen jeden z nás, nám unikala. Když jsme společně otevírali dopisy z VŠE, nenapadlo by mě, že tohle rozhodnutí shora bude mít pro náš vztah tak zásadní dopady.

Já jsem se na vysokou dostala, David ne. Viděla jsem, že ho to mrzí, a tak jsem sama navrhla, že studovat taky nepůjdu. To David odmítal. A popravdě, i já se na studium už začala těšit, takže jsem se do školních lavic vrátila sama. Abychom měli z čeho žít, stíhala jsem ke škole na půl úvazku i práci. Bylo to náročné, ale náročnější období nás ještě čekalo.

Ukázal svou pravou tvář

Během prvního semestru se David strašně změnil. Nebo možná ukázal v pravém světle. Začal docela dost pít, neodpustil si žádný moment, kdy mě mohl ztrapnit a z gentlemana se pomalu, ale jistě klubal agresor. Kromě společných přátel jsem si přirozeně našla i nové, mezi které jsem chtěla Davida brát, ale ten to tvrdošíjně odmítal s tím, že by si s intelektuály stejně neměl co říct.

Abych nemusela doma čelit věčným bezdůvodným podezřením, kde a s kým jsem byla, přestala jsem se mimo školu s kamarády vídat a zase žila ve stínu svého přítele. Ale ani to nestačilo. Během prvního zkouškového mi David neustále podsouval, že zkoušky nedám a že na studium nemám.

Podotýkám, že kromě příprav na zkoušky jsem chodila do práce a starala se o domácnost. David se z práce vracel později a později a s větším množství alkoholu v krvi. Dvakrát na mě vztáhl ruku a já ho pořád omlouvala.

Začal mě bít

Když jsem pro nic za nic dostala nafackováno napotřetí, řekla jsem dost. Nehodlala jsem dál trpět za svůj vlastní úspěch a to, že mi ho někdo, ač velmi blízký, nepřeje. S Davidem jsem se rozešla a odstěhovala se. Uvědomila jsem si totiž, že žít s někým, kdo se nedokáže přenést přes můj úspěch, nemá smysl. Teď už se mi několik let dýchá lépe. Taky jsem začala pomáhat ženám, které čelí násilí, i když třeba psychickému, které máme tendenci omlouvat. Co takovým ženám radím:

Jak poznat, že vztah nemá smysl

1. Snažte se přemýšlet realisticky! Na začátku každého vztahu je všechno viděno optikou růžových brýlí. A vystřízlivění může být někdy docela překvapivé.

2. Mějte i vlastní koníčky a přátele. Dělat vše podle partnera je známkou toho, že se mu chcete zavděčit. A pokud vám své koníčky podsouvá partner a nesnese, abyste měla i vy ty své, je to jen známkou toho, že vás chce podvědomě hlídat.

3. Když vám partner nepřeje úspěch, znamená to, že mu na vás vlastně nezáleží. Podpora ve snech a cílech druhého je pro fungující a plnohodnotný vztah základ! Pokud má váš partner problém s vaším úspěchem, promluvte si o tom co nejdříve. Nepřejícnost ve vztahu může být časovanou bombou!

4. Agresor jednou, agresor navždy? Omlouvat jakoukoliv formu násilí je nepřípustné! Člověk může mít pro svoje chování důvody a na špatnou náladu má sem tam nárok každý z nás. Ale násilí nic neřeší. Naštěstí stoprocentně neplatí, že kdo vztáhne na ženu ruku jednou, udělá to dřív nebo později znovu. Každopádně by to měl být výstražný signál!