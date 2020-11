LENKA (41): Manžel si začal s naší chůvou, odešel za ní a ani se neomluvil

Příběh rozpadající se rodiny paní Lenky je jak z prvorepublikového románu o sličné guvernantce, která nebohé paní radové odloudila pana radu. Zatímco příběhy v knihách dopadají obvykle dobře, Lenčin příběh má zatím otevřený konec.

Slečna Iva, studentka pedagogické fakulty, byla sympatická, milá, se skvělými referencemi. S hlídáním dětí v rodinách v ČR i v zahraničí měla mnoho zkušeností a s naším malým Petříkem si moc rozuměli, jenže nejen s ním…

Od svého bývalého zaměstnavatele jsem dostala zajímavou pracovní nabídku; nová pozice byla nejen skvěle finančně ohodnocená, ale také by mě moc bavila. Navíc svým charakterem slibovala absenci přesčasů – nebylo tedy o čem přemýšlet!

Malému Petříkovi byly tři roky a soukromou školičku měl za rohem, stačilo pouze vyřešit vyzvedávání a nárazové hlídání. Moje známá mi doporučila zavedenou agenturu, ta nabídla slečnu Ivu – studentku pedagogiky s mnohaletými zkušenostmi.

Iva si s Petříkem hned padla do oka. Vše tedy vypadalo, a z počátku i probíhalo, nad očekávání idylicky. Iva byla ochotná Petra občas pohlídat i do pozdních večerních hodin, a tak jsme si s manželem mohli po letech dopřát divadlo či kino. Po návratu jsme si vyměnily místa v autě a Dan odvezl „anděla“ na kolej. Časem jsme Ivě z cest za kulturou pravidelně vozili nějakou maličkost; jednou kytičku, víno nebo čokoládu. Já z vděku za chvíle pohody, manžel spíše než na rodinnou pohodu myslel na chvíle strávené zcela jinými aktivitami.

Šest měsíců uběhlo jako voda a Petřík začal být více nemocný. Dan s ním v této době často býval dopoledne doma, kde ho odpoledne vystřídal „rodinný anděl“ a Dan šel do práce. Po jednom takovém střídání se Petřík při uspávání rozpovídal…

Tak jsem se dozvěděla, že táta pusinkoval tetu Ivu, prý úplně stejně, jako se pusinkují pánové a paní v televizi a taky prý tetu hladil. Studená sprcha a silná káva byly vetchými přirovnáními k pocitům, které mě zaplavily. Jenže manžel měl naprosto jednoduché vysvětlení: Iva neudělala zkoušku a sesypala se mu při předávání syna – „Víš přeci, Leničko, jak to má Ivča s rodiči těžké“ – neměla jsem argument. Trochu jsem se styděla, trochu pochybovala.

Dny plynuly a já jsem se snažila potlačit negativní pocity, nechtěla jsem si jimi kazit hezké dny a snažila jsem se nepochybovat o lidech, které jsem měla ráda. Vždy mi záleželo na tom vycházet s lidmi dobře, necítit k nikomu zbytečnou zášť a uchovat si důvěru. Jenže jednou večer, když vezl manžel „anděla“ domů, se Petřík zase rozpovídal: „Maminko, tatínek dělal tajné legrace, pusinkoval tetu na bříško a ona se smála, ale já tě budu také pusinkovat!“

Byla jsem pohotová a zeptala jsem se, proč je to tak tajné. Petřík mi vysvětlil, že když přišel za tátou do pokoje (díval se prý na Krtečka), tatínek z legrace pusinkoval tetu na bříško. Všichni se pak domluvili, že to mamince neřeknou, protože by jí bylo moc líto, že ona musí pracovat, zatímco oni si hrají. Dala jsem Petříkovi pusu a šla jsem si nalít víno. Na kuchyňské lince ležel manželův zapomenutý mobil…

Zamilované SMS, intimní fotky, stovky hovorů na její telefonní číslo – co dál? Věděla jsem, že se to nemá dělat, ale zavolala jsem jí. Byli samozřejmě spolu. Manžel se tu noc nevrátil. Vrátil se druhý den, neomluvil se, jen prostě řekl, že se takové věci dějí a on s tím nic nenadělá – to prý je život!

O víkendu se stěhuje, Iva má už třetí měsíc pronajatý byt ve vedlejší čtvrti. Nemám se prý bát, oba mi vyjdou vstříc, abych mohla dál pracovat. Iva bude dál Petra vyzvedávat, Dan mi ho bude k večeru vozit. Ó jak velkorysé! Jenže já nemám na výběr, vydělávat musím, když budu sama, navíc Petřík je na Ivu zvyklý a manžela mi radikální kroky stejně nevrátí.

Nekřičela jsem, nedělala jsem scény, cítila jsem pouze smutek, ponížení, zklamání nad obrovskou zradou a sobectvím. Asi nějakou dobu potrvá, než se vzpamatuji…