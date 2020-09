LENKA (42): Chůva nám zachránila vztah, bez ní bych se asi zbláznila

Kdyby Lence před časem její kamarádka nedohodila osvědčenou chůvu, její vztah by byl podle jejích vlastních slov dávno pryč. Nyní si ale užívá rodiny a konečně začala normálně žít.

Známí o mně omluvným tónem říkají, že jsem kariéristka. Nemyslí to zle, jen nemají po ruce laskavěji znějící výraz. „Kariéristka“ a možná i workoholička mě prostě vystihuje naprosto trefně.

Vzhledem ke své vášni pro mou profesi jsem velmi dlouho odkládala mateřství, což byl mimo jiné jeden z důvodů, proč se mi rozpadly dva vážné vztahy. Nejsem prostě příliš rodinný typ.

Anička se sice narodila zdravá, ale vše, co souviselo s jejím očekáváním i narozením, bylo nesnadné. Od třetího měsíce jsem byla na neschopence, byla mi totiž zjištěna nedostatečnost děložního hrdla a provedena cerkláž.

Musela jsem se hodně šetřit. Nesměla jsem pracovat a sportovat – což pro mě bylo absolutně šílené! Aby toho nebylo málo, tak mi byla měsíc po zákroku zjištěna borelióza.

Antibiotika byla nevyhnutelná. Bože, jak moc jsem se bála o děťátko! Život se mi z hodiny na hodinu obrátil vzhůru nohama a já se ze sebevědomé, aktivní a akční ženy velmi rychle změnila v neurotický uzlíček nervů.

Uměla jsem řešit pracovní problémy, ve sportech jsem byla zvyklá zajít až na samý okraj vlastních možností, ale na potíže, které mě v souvislosti s těhotenstvím potkaly, jsem prostě připravená nebyla.

Nebudu přehánět, když řeknu, že se ze mne stala nepříjemná, hysterická a úzkostlivá osoba. Přítel se snažil a pomáhal, jak mohl, ale nic mi nebylo dost dobré. Nadcházející porod problémy bohužel prohloubil…

Rodila jsem dvaadvacet hodin, nakonec Andulku tahali kleštěmi a já si z porodu odnesla „suvenýr“ v podobě několika desítek vnějších i vnitřních stehů. Není divu, že si po tom všem přinesla Anička na svět velkou vnitřní nepohodu a prokřičela první půlrok svého života.

Nepomáhalo nic, konvenční lékařské přístupy ani alternativní medicína. Absolvovala jsem s dcerou i několik odborných vyšetření, ale naše ukřičená Anča byla na rozdíl ode mne zdravá jako řípa.

Mě bohužel stále trápily některé zdravotní komplikace spojené s boreliózou a bývala jsem často unavená až k smrti. Po půl roce mateřské jsem byla fyzicky i psychicky na dně a naše manželství v troskách.

Prarodiče máme daleko, nebyl, kdo by mi Andulku alespoň na chvíli pohlídal, navíc jsem vůči ní měla iracionální pocit viny, a tak jsem ji nechtěla nikomu „půjčovat“, aby „netrpěla“, i když to přítel mnohokrát navrhl. „Seženeme někoho, kdo nám bude občas jezdit aspoň s kočárkem. Vždyť to Andulka ani nepozná,“ říkal mi. Nakonec zakročila kamarádka, která se na mě už nemohla dívat.

„Leni, pokud se něco nezmění, skončíš v Bohnicích a s Tomem se rozejdete. Oba melete z posledního. Kdy jste si naposledy dali pusu, byli na večeři nebo se milovali?“ řekla mi do telefonu.

A po chvíli ticha pokračovala: „Dám ti kontakt na jednu paní, hlídala sestře tři roky dvojčata. Ta ženská je anděl, fakt! Dřív dělala v jeslích a s dětmi to neskutečně koulí! Zavolej jí co nejdřív, než ti ji někdo vyfoukne!“ Rozhodování nakonec pomohl přítel, kterému kamarádka také zavolala.

Ten „anděla“ kontaktoval a pozval ho k nám na kávu. Neuvěřitelně jsme si sedli! A už druhý den u nás paní Helenka pobyla pro mne neuvěřitelně příjemné tři hodiny.

Anička na ni reagovala pozitivně a já udělala ten nejodvážnější krok za poslední půlrok: Jela jsem na otočku za přítelem do práce na oběd! Uběhlo půl roku, dcera začala chodit a žvatlat a velmi se zklidnila.

Jsem přesvědčená, že onen klid k nám přinesla Helenka. Několik hodin v týdnu pro sebe mi moc pomohlo k tomu, abych se dala fyzicky i mentálně opět dohromady. Konečně jsem se radovala z mateřství a krásné rodiny, kterou mám.