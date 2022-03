Lenka miluje svoji širokou a početnou rodinu. Vždy to pro ni byl základ spokojeného života. Když ale náhodou načapala vlastní dceru s bratrancem v posteli, nevěděla, jak se k tomu postavit. Pro ni je sex s bratrancem nebo jinými členy rodiny zvrhlost. Snažila se proto s dcerou situaci probrat a oba usměrnit.

Blízké vztahy v rodině

Rodina pro mě byla vždy důležitá. Vnímám ji tak, že je to to nejcennější, co v životě máme. A nemyslím tím jenom nejbližší členy, ale také všechny tety, strejdy, bratrance, sestřenice a každého, kdo k nám patří. Snažila jsem se, aby to tak cítily i moje vlastní děti. Teď ale nevím, jestli moje dcera Julča nebere tu lásku k rodině až moc vážně.

Julča je jedna z mých dvou dcer. Studuje vysokou školu v Brně a brigádně si přivydělává jako modelka a hosteska. Bůh ji obdařil krásnou tváří, blond vlasy a hezkou postavou. Na můj vkus žije trochu neuspořádaný život, ale nechci ji v jejím věku ještě vychovávat. Vážnou známost nemá nebo alespoň si to myslím. S nikým domů ještě nepřišla, tak předpokládám, že je sama.

Svobodný život

Mám hodně synovců a neteří, protože pocházím z pěti sourozenců. Zmínit se vám chci ale pouze o jednom. Vojta je syn mojí mladší sestry. Pracuje v Praze v jedné nadnárodní firmě jako projektant. Často jezdí na služební cesty do Afriky a různých koutů Evropy. O peníze nemá nouzi. Řídí krásného bavoráka, má skvělý byt a i v oblékání sází na luxus a kvalitu.

Hned na první pohled je na něm vidět, že je dobře zabezpečený, dbá na sebe a nic mu nechybí. Je to fešák a lepidlo na holky. Sám má z jednoho vztahu dítě. Pokud vím, tak nyní stálou přítelkyni nemá. Řekla bych, že si užívá volnosti a své pozice. Může si vybírat s kým, kde a kolikrát se uvidí.

Měla sex s bratrancem

Jednou mi v práci zrušili odpolední směnu, tak jsem se vrátila domů dřív. Byl to zrovna víkend. Julča byla doma ze školy a manžel měl pravidelné sobotní kuželky. Těšila jsem se, že si s Julčou uděláme holčičí večer u pěkného filmu.

Když jsem vešla do bytu, zaslechla jsem, že má Julča někoho v pokoji. Dveře byly otevřené, tak jsem nahlédla. Julča ležela s bratrancem Vojtou nahá v posteli. Nevěřila jsem svým očím. Vojta mě pozdravil, a dokonce se mě ještě zeptal, jak se mám. Julča zjišťovala, proč nejsem v práci. Nezmohla jsem se ani na jedno slovo.

Sexuální poměr s příbuzným

Asi hodinu jsem seděla v obýváku a čekala jsem, co se bude dít. Hlavou mi běhalo, že se snad Julča zbláznila. Sex s bratrancem? Vždyť to nemá zapotřebí. Po nějaké době Vojta vyšel z pokoje, rozloučil se se mnou a odešel. Julča byla naprosto v pohodě a nic se mnou nechtěla řešit. Musela jsem to s ní ale probrat. Sex s bratrancem přece není normální.

Julča si o tom ale myslí svoje. Přiznala se mi, že to nebylo poprvé. Sešli se už několikrát na jejím privátě v Brně, ale i u Vojty v Praze. Podle nich o nic nejde. Budoucnost spolu neplánují, jen se jim líbí společný sex. Oba to vidí tak, že bratranec a sestřenice nejsou tak blízká rodina, aby spolu nemohli mít styk.

Jeden druhému se líbí a přitahují se, tak proč si neužít občasné povyražení? Vždyť sex s bratrancem není nic nezákonného? Tyto Julčiny argumenty jsem nedokázala pochopit. Pro mě je bratranec rodina a mezi rodinou je sex tabu. Vůbec nevím, jak se k tomu mám postavit. Měla bych to říct sestře? Že její syn spí s mojí dcerou? Nebo mám být raději potichu, protože oba tvrdí, že o nic vážného nejde.

Snažila jsem se Julče vysvětlit, že to, co oba dělají, není správné. Sex s bratrancem je pro mě zvrhlost. Jsou věci, které jsou mezi členy rodiny zakázané. Bohužel jsem ale nepochodila. Julča mi zase vysvětlila, že je dospělá a může si dělat, co chce. Vojta ji přitahuje a jako milencům je jim spolu dobře. Tak to je a já to mám respektovat.

Rozhodla jsem se, že si to vše nechám pro sebe a budu dělat, že o ničem nevím. Nechci znepokojovat sestru a už vůbec ne zbytek rodiny. Vím, že by všichni měli stejný názor na věc jako já a akorát bychom se všichni pohádali. S Julčou jsem se dohodla, že si Vojtu nebude brát k nám domů a nikomu o tom nebude říkat. Z hloubky duše ale doufám, že to mezi nimi nebude trvat dlouho a oba pochopí, že sex mezi bratrancem a sestřenicí není to, co by potřebovali.