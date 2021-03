Lenka Kořínková slaví 65: Co dnes dělá autorka knih o výživě a slavná herečka?

Jedna z nejúspěšnějších spisovatelek a také autorka tak populární dělené stravy Lenka Kořínková slaví 65. narozeniny. Zahrála si v desítkách filmů, její největší rolí byla postava učitelky ve snímku Corpus Delicty. Podívejte se na video o jejím životě v úvodu článku.

Dělená strava

Lenka Kořínková zazářila na stříbrném plátně, šla z role do role, ale v roce 1980 emigrovala do Australie. Po návratu v roce 1990 ji čekala životní role ve filmu Corpus delicty. Poté se už v jiném snímku neobjevila. Mimo jiné se začala věnovat zdravému životnímu stylu a stravování. Pamatujete - její princip dělené stravy byl kdysi velkým hitem. Své poznatky a recepty sepsala do svých knih. Její výtisky se prodávaly téměř okamžitě, do té doby na trhu nic podobného nebylo. Obrat prodeje se odhaduje na tři čtvrtě milionu prodaných výtisků jejích knih. V devadesátých letech se provdala za fotografa Davida Holase. Vztah však skončil v roce 2012 a nejen tisk se začal zajímat o její kladný vztah k alkoholu. Dnes se věnuje poradenství v oblasti stravování a je také profesionální lektorka angličtiny.

Film o zlu Corpus delicty

Pamatujete se na snímek z počátku devadesátých let Corpus delicti? Film představuje nesvobodný osud tří dvojic před listopadem 1989, kdy nakonec stejně všichni zjistí, že se po svrhnutí dosavadního režimu nic nemění, jelikož se nezměnili lidé. Hrdinové filmu hledají niterné štěstí, chtějí se zbavit osamělosti a napětí partnerských vztahů. Můžeme nahlédnout do špíny a bídy lidských duší, která nás může až zaskočit, když si uvědomíme, že film byl natočen v roce 1991. Okem kamery nás provází F. A. Brabec. Obraz je velmi pečlivě sehraný a hravý, to i díky doprovázené hudbě.

