Lenny Trčková prozradila své beauty triky: Pomáhá mi face jóga i kopřivy

„Pomáhá mi face jóga“

Moje tělo velmi pečlivě „vybírá“, co se mu líbí a co mu naopak nedělá dobře, ať už se jedná o stravu, sport nebo relaxaci a odpočinek. Stejně tak je tomu i u kosmetických přípravků. Volím proto vždy kvalitní a co nejvíce přírodní kosmetiku. Před více než rokem jsem se seznámila s kosmetikou Yage, která mé nároky splňuje. Vždycky jsem měla spíše sušší pleť, a hledala jsem proto nějaké přípravky, které by mi pleť vyživily, a to umí například Aqua splash, která pleť hydratuje v kombinaci buď s pleťovým olejem Au revoir Wrinkles, který navíc jemně pleť tónuje, nebo v kombinaci s Mystic Tansy Blue, což je pro mě ideální kombo pro zimní období.

Úvodní foto: Marta Režová

K tomu pravidelně přidávám ráno a večer face jógu a masáže gua shou. Ráda si pleť masíruji i jemným poklepáváním prsty po celém obličeji a jemně kolem očního okolí. Naučila jsem se to tak dělat už před mnoha lety a má pleť to evidentně oceňuje. Jednou týdně k tomu přidávám i jemný peeling. A přestože se tvrdí, že voda na pleť nepatří, každé ráno a večer pleť oplachuji ledovou vodou.