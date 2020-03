LEONA (40): Vztek po nevydařené schůzce mi pomohl najít manžela

Leona zažila velkou ránu, když ji před svatbou opustil snoubenec. Dlouho nemohla nikoho najít a už to pomalu vzdávala, když jí pomohla úplná náhoda.

Po pětiletém soužití se mi rozpadl vztah. Bylo to pro mě o to bolestnější, že jsme měli dva měsíce před svatbou. Důvod byl velmi nepříjemný a pro rodinu ostudný. Můj budoucí manžel se totiž zamiloval do mé sestřenice.

V rodině to způsobilo pořádný poprask, o ranách v mém srdci nemluvě. Po pár měsících jsem se s realitou smířila. Ponořila jsem se do práce, která mi umožňovala cestovat skoro po celém světě, měla jsem čas na do té doby tak trochu zanedbávané přátele. Život mi vcelku příjemně plynul.

Jenže potom se mi začaly vdávat nejbližší kamarádky. Snažila jsem se nepřipouštět si to, že mi vlastně ve třiatřiceti letech tak trochu ujíždí vlak, ale moc mi to i kvůli podivným vztahům, v nichž jsem se „plácala“, nešlo.

Do cesty se mi dostávaly jen samé špatné typy mužů, většinou totiž byli zadaní a mě chtěli pasovat do role vydržované milenky. Možná kdyby mi bylo dvacet, tak na nabídku kývnu a budu si jejich pozorností užívat, ale už jsem si přála zakotvit. Toho pravého však ne a ne potkat. I známí se mi snažili někoho s dobrými referencemi dohodit, ale nedařilo se.

Pak se jedna kolegyně v práci rozpovídala o tom, že má právě čerstvou známost z internetové seznamky a že jí to bezvadně klape. Prý se klidně vsadí, že narazila na toho pravého. Přesvědčila mě. Sice se mi moc nechtělo, ale zase jsem si říkala, že když to nezkusím, budu určitě jednou litovat.

S pár muži jsem si brzy začala psát, s několika se i viděla, ale byl to vždycky omyl. Jeden byl přehnaně nesmělý, druhý namyšlený, třetí si potrpěl na okázalost a nemluvil o ničem jiném než o tom, kde se dají vydělat peníze.

Už jsem to chtěla vzdát, ale pak jsem se rozhodla dát poslední šanci jednomu, který se mi obzvlášť líbil. Psal totiž nádherné e-maily a poslal i fotky, na nichž vypadal jako americký herec. Navíc byl vzdělaný, chytrý, galantní a hledal partnerku na celý život.

Vyšla jsem si s ním na rande. Šok mi způsobil hned v restauraci po objednání drinků. Vytáhl totiž dotazník a podstrčil mi ho pod nos. Prý si ho mám vyplnit a on si doma rozmyslí, jestli jeho představy ladí s mými. A bylo by dobré, abych se do toho pustila hned, protože ho čekají ještě dvě další dívky…

Odrovnal mě. Když jsem se začetla, nevycházela jsem z údivu. Měla jsem uvést svoje přesné míry, chtěl vědět, jak zvládám kuchařské umění, jestli mi nečiní problémy úklid, jak často se tomu věnuji, zda jsem ochotná být ženou v domácnosti s jistou omezenou apanáží…

Vztekle jsem mu mrskla dotazník na stůl a odkráčela. Připadala jsem si jako zboží na trhu. Horší a víc ponižující rande jsem nikdy nezažila. Vzteky jsem viděla rudě, a jak jsem vyběhla z restaurace, do někoho jsem vrazila. Málem jsem upadla na zem, nebýt pohotovosti muže, který mě zachytil.

Když zaznamenal, jak jsem rozrušená, zeptal se mě, jestli jsem v pořádku a pozval mě na skleničku na uklidněnou. V návalu zlosti jsem mu všechno povyprávěla a na konci už jsem se smála s ním. Této historce se spolu smějeme dodnes, spolu s našimi dvěma dětmi.