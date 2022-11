Leonardo DiCaprio slaví 48: Přítel mu vyfoukl roli, miluje mladé modelky a včely

Leonardo brzy poté zazářil ve skvělém dramatu Co žere Gilberta Grapea, kde si zahrál s Johnnym Deppem. Leo představoval jeho mentálně postiženého bratra a jeho herecký výkon byl neuvěřitelně přesvědčivý. V pouhých devatenácti letech si díky tomu mladý Leo už vysloužil svou první nominaci na Oscara.

Leonardo DiCaprio se herectví věnuje už od puberty. Umělecký talent v tu dobu prokázal hned v několika náročných rolích. Ještě před filmem účinkoval v reklamách a už počáteční pracovní počiny odhalovaly, že je v něm obrovský potenciál. Jako teenager poprvé exceloval v autobiografickém snímku Dospívání po americku po boku Roberta De Nira. A právě on sám si Leonarda pro roli vybral ze čtyř stovek mladíků na castingu.

Legendárního DiCapria jsme dnes mohli oslovovat úplně jinak. Když mu bylo deset let, jeho agent mu poradil, aby si své jméno změnil na zvučnější a vhodnější pro americký showbyznys. Doporučoval mu oslovení Lenny Williams. Herec se podle jeho rady zjevně nezařídil a dobře udělal.

Jako zapovězený romantik se Leonardo ukázal na stříbrném plátně nesčetněkrát. Brilantní výkon podal jako Velký Gatsby, sukničkáře bravurně předvedl v Chyť mě, když to dokážeš nebo ve Vlkovi z Wall Street, dramatickou tvář odhalil ve filmech Revenant či Počátek.

Při svém boji za životní prostředí podpořil hollywoodský mecenáš už stovky dobročinných projektů. Nedávno se spolu s dalšími filantropy rozhodl hledat řešení změny klimatu a úbytku živočišných druhů. DiCaprio investoval do projektu jménem Earth Alliance. Kromě toho umělec přispěl značnou částkou například i na hašení ničivých australských požárů v roce 2020.

Věčný mládenec Leonardo DiCaprio

Není tajemství, že Leonardo je starým mládencem. Po boku se mu už vystřídalo hodně úspěšných žen. Známá je hercova slabost pro světové topmodelky. Jeho partnerkami byly supermodelky Gisele Bündchen, Gigi Hadid či herečka Blake Lively. O herci a jeho románcích panují nelichotivé řeči, podle nichž s žádnou přítelkyní nevydrží déle než do jejích pětadvaceti let, kdy ji opět vymění za mladší.

V minulosti se už Leo rozešel s několika přítelkyněmi zanedlouho poté, co překročily pověstnou pětadvacítku. Zatím poslední byla modelka Camila Morrone, s níž byl čtyři roky až do září 2022. Jestli je načasování hercových rozchodů skutečně jen náhoda, můžeme pouze hádat. Nyní je hollywoodská legenda ve vztahu s modelkou ukrajinského původu Mariou Beregovou, které je teprve dvacet dva let. Zda jim láska vydrží i po překonání zmíněné věkové hranice, se musíme nechat překvapit.