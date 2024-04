Les v roli doktora: Nechte se léčit stromy. Co který strom umí?

Les byl pro mě od malička něco jako kostel. Chrám, kam jsem s otcem a dědou chodívala, sotva jsem uměla stát na nohou. Když jsme byli mezi jehličnany, ráda jsem si lehala do jemné, tenoučké, hebké trávy a pozorovala. Koruny stromů, brouky, lesní včely… Kouzelné bylo i vrkání holubů hřivnáčů. Milovali, stejně jako já, malé lesní mýtinky. Musela jsem být tiše jako pěna, když zapraskala větvička, rozletěli se vzhůru nad stromoví, pobouřeně vrkající jako poplašené staré dámy, vyrušené při koupeli…

Oblíbených stromů jsem měla víc. Z jehličnanů borovici, které se také říká v mystické dendrologii matka moudrosti. Přináší štěstí, pozitivní přijímání sama sebe, posiluje psychiku, léčí kašel, rýmu a kdejaké dýchací potíže. Z listnáčů obdivuju odmalička jasan. Strom, který byl už prastarými Kelty považovaný za nejposvátnější a s největší energií a silou. Říká se mu taky strom života. Pomáhá při potížích s ledvinami a játry, odstraňuje revma a mírní horečku.

Energetické pole

Jako mají auru lidé, mají ji i stromy. Jde o energetické pole, které kolem nich září a šíří se na určitou vzdálenost. Nejsilnější jsou dospělé zdravé dřeviny, neničené parazity (třeba jmelím nebo hmyzem). Když stojíte třeba pod mladým doubkem, není to taková síla jako pod pořádným dubiskem, který vás doslova postaví na nohy. Nejsou v tom žádné čáry, je to prostě energie. A ta je pro nás uzdravující a pozitivní.

Co který strom umí?

Bříza

Zdánlivě křehký strom pomáhá od smutných myšlenek, lehčích depresí a psychické únavy. Omlazuje, osvěžuje, posiluje obranyschopnost. Listy pomáhají při chorobách ledvin a měchýře, při dně, revmatismu, koupele posilují růst vlasů, pomáhají od nadměrného pocení.

Dub

Je to strom ideální pro nerozhodné lidi, kteří si neumějí prosadit svou a jsou nezdravě nejistí a hodně zranitelní. Umí dodat silnou energii, vůli a vytrvalost. Nejen fyzickou, ale i duševní. Podle lidových tradic je nejlepší pod dubem strávit noc za úplňku – bude z vás jiný, silnější člověk.

Buk

Je nejlepší pro nervózní, podrážděné a citově vyčerpané lidi, kteří se potřebují uklidnit, srovnat si myšlenky a zorientovat se v nějaké složitější situaci. K buku se lidé chodívali vybrečet a vypovídat ze sporů s okolím. Pomáhá to dodnes. Buky je dobré i objímat, pak dodají ještě víc energie.

Kaštan

Kouzlo kaštanu spočívá v tom, že nás zbavuje strachu, neklidu a často zbytečných obav z toho, co by mohlo přijít. Pod kaštanem by měly sedávat těhotné ženy, klid a vysoce pozitivní energii cítí i plod. Když nosíte kaštany v kapse, ulevují prý od bolestí kloubů.

Topol

Je jeden z nejsilnějších stromů. Zbavuje úzkosti, strachu, dodává fyzickou sílu, posiluje imunitu, dokáže povzbudit ty, kteří trpí nějakou formou útlaku. Byť si ho způsobují sami. Dodává inspiraci, takže ‚rozumí‘ hlavně umělcům a taky lidem, kteří potřebují v sobě probudit tvůrčí myšlenky.

Javor

Posiluje poctivost, dobrotu, pravdomluvnost, sílu ducha. Podporuje dlouhověkost a léčí nespavost. Když pod javorem posedíte víc než dvacet minut, budete spát jako dudek.

Vrba

Který jiný strom by mohl poskytovat tolik útěchy, zklidnění rozjitřené a bolavé duše, jako tichá a zádumčivá vrba. Prý plní pošeptaná přání. Vrbové listy se přikládají na řezné rány. Je to skvělá přírodní dezinfekce.

Lípa

Je hlavně stromem přátelství a smíření, chodit pod ni by měli tedy ti, kteří cítí zášť a zlost, která je stravuje. Nejvíc energie dostanete mezi více lipovými stromy, ideálně když jsou vysázené v kruhu a vy stojíte nebo ležíte uprostřed.

Jedle

Prý dokáže léčit sexuální problémy. Taky uklidňuje roztěkané, nervózní a hodně přepracované lidi. Dodává sebedůvěru.

Černý bez

Je to spíš keř, ale velmi mocný. Podobně jako jasan patří v lidové ‚bílé magii‘ mezi ty nejsilnější. Léčí bolesti hlavy, pomáhá při nachlazení, dodává energii ženám po porodu, zbavuje člověka strachu. Zároveň patří mezi nejznámější léčivé rostliny.