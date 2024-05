Začíná hlavní sezóna lesních barů. Objevte jejich kouzlo a zjistěte, jak vznikly

Jak funguje lesní bar?

Princip všech lesních barů je v zásadě stejný. Jedná se o samoobslužnou budku, domeček, kuchyňku či lednici uprostřed lesů a krásné krajiny. Většinou jsou lesní bary budovány v místech, kde proudí velké množství turistů za nějakým zajímavým cílem.

Když lesní bar navštívíte, ihned na vás dýchne dobré srdce a přátelský úmysl jeho zřizovatele. Posadíte se na přírodní lavičky a můžete si koupit vodu, sušenky, tyčinky a jiné drobné pochutiny. Ovocné či nealkoholické pivo se chladí v lednici nebo v přilehlém potoce. Ohniště je připravené na opečení špekáčků, které jsou také v nabídce baru. Některé bary nabízejí možnost zakoupení si drobných upomínkových předmětů – pohlednice, trička nebo hrnečku. Součástí těchto poutních míst bývá také turistické razítko, kterým si rozšíříte svou sbírku.

Někdy je v blízkosti baru také menší přístřešek, kam se můžete schovat před nepříznivým počasím, nebo dokonce sprcha. Turisté, pro které sníh a mráz nejsou překážkou k procházce, mohou navštívit některý celoročně otevřený bar. Vůně svařáku nebo teplého čaje bude k návštěvě baru lákat už několik desítek metrů předem. S výhledem na zasněženou přírodu si užijete krásný relax.

24 hodin denně a 7 dní v týdnu

Lesní bary nemají omezenou otevírací dobu a ani žádnou obsluhu. Fungují po celý den a týden. Jejich majitelé pravidelně bar zásobují a doplňují chybějící občerstvení. Vše dělají rádi a dobrovolně. Za jejich snahu a čas se však každý návštěvník odmění tím, že za zkonzumované občerstvení zaplatí dle ceníku. Ceny zboží jsou ve většině případů stejné či mírně vyšší než v obchodech. Většina barů má kasičku nebo nabízí možnost platby QR kódem či převodem na účet. Majitelé barů tedy spoléhají na dobré srdce a poctivost jejich návštěvníků. A to potvrdila i paní Horáková, majitelka lesního baru U Zdobnických čertů v Orlických horách.

„Bar není určitě zisková činnost. Za tímto účelem se ani nebudoval. Není to ale ani tak, aby bylo nutné bar dotovat ze svých peněz. Samozřejmě, najde se pár lidí, kteří se občerství a peníze nezaplatí, ale těch poctivých tady na horách je ještě dost. Někdy se najdou i takoví, kteří ocení naši snahu a nápad, a proto věnují do kasičky i více, než mají. Zloději a lidé, kteří nemají zábrany, bohužel jsou a budou. Náš bar je ale na dětském hřišti, tak velkou část návštěvníků tvoří rodiny s dětmi. A tady se nepředpokládá, že by rodiče dětem ukazovali, jak se krade. Věříme tedy v poctivosti lidí. Ale ano, stává se, že se ztratí třeba výzdoba a i kasičku už nám také vykradli. Většinou máme bohužel tušení, kdo to udělal. Mrzí nás spíš poničené věci a zmařená práce.”

Myšlenka zbudování lesního baru

První lesní bar v České republice funguje už od roku 2006. Postavil jej lesník Václav Pavlíček v Horní Lipové v Jeseníku. Ten při své práci často potkával instruktory severské chůze, kteří s holemi procházeli Jeseníky a vždy se s panem Pavlíčkem zastavili na kus řeči. Zmínili se, že by je potěšilo, kdyby se mohli při svých procházkách někde osvěžit, a především ochladit si unavená předloktí. Slovo dalo slovo a pan Pavlíček se pustil do budování ochlazovacích žlabů. Při práci si v nich prozatímně chladil pití i po několik dnů. Najednou se mu jeho zásoby chlazeného pití začaly vytrácet a namísto nich nacházel drobné mince. A tak jej napadlo, že by zde mohl pití pravidelně vozit a doplňovat, aby se kolemjdoucí mohli za dobrovolnou úplatu osvěžit. Sortiment baru se postupně rozšiřoval a dnes jde o oblíbené poutní místo.

Myšlenka založení baru stojí tedy na dobré vůli a odhodlání jednotlivce, který chtěl zpříjemnit lidem pobyt v přírodě. Podobně o založení baru přemýšlela také paní Horáková: „Před pár lety jsme byli na výletě v Jeseníkách a navštívili místní lesní bar. Tam má myšlenka a nápad o realizaci něčeho takového u nás začal. Další dva roky trvalo, než jsem se odhodlala začít bar budovat. Se souhlasem a podporou místních a obce Zdobnice jsme našli vhodné místo a pustili se do toho. Náš lesní bar navštěvují rodiny, slouží jako zázemí při nepříznivém počasí či místo k přespání všech horských turistů.”

Kde lesní bar navštívit?

V České republice najdete více než 40 lesních barů. Nejvíce jich je v Orlických horách, Jeseníkách a v okolí Českomoravské vrchoviny. Lesní bar najdete ale také 20 km za Prahou v obci Černošice, v blízkosti Berouna nebo 20 km severně od Karlových Varů poblíž obce Nejdek.

Většinou se zřizovatelé lesních barů chtějí něčím odlišit, a proto vznikají zajímavá jména. Jak vznikl např. název lesního baru U Zdobnických čertů? „Tak jako Krkonoše mají Krakonoše, tak Orlické hory mají Rampušáka, který vládne v zimě, a princeznu Kačenku, která se ujímá vlády v létě. Proto tu máme Kačenčinu pohádkovou říši a skoro ke každé vesničce v Orlických horách se váže nějaká pověst nebo pohádka. Zdobnice má svoji pověst o tom, jak se tu čert usadil a sváděl lidi k lumpárnám. S místem je spjatá také pověst o Mlynáři Schnabelovi, který uzavřel spolek s čertem. Proto se náš bar jmenuje U Zdobnických čertů,” přiblížila majitelka lesního baru.

Kompletní seznam lesních barů najdete na speciální mapě Seznamu. Navštívit můžete třeba Samočep v Chrasticích, Somovýčep ve Vranově, Cimrmanův trafovýčep v Otradovicích, Pivní budku v Ptení, Medvědí BarBar v Kunčičích pod Ondřejníkem nebo Hobitbar Petrávěč. Pokud toužíte po netradičním, ale stylovém zážitku, musíte navštívit BohoBar of Silesia v Kružberku nebo Osvěžovnu v zahradě v obci Krásná.