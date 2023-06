Letní divadelní scény v České republice: Kam vyrazit za kulturou pod širým nebem?

Léto je skvělé období v mnoha ohledech, třeba zrovna proto, že spousta aktivit se stěhuje pod širé nebe a získává tak nový rozměr. Skvělým zážitkem tak může být například venkovní divadelní představení, s nimiž se v posledních letech roztrhl pytel, a tak je můžete navštívit všude možně po republice. Kam vyrazit?

Shakespearovské slavnosti

Kde: Praha, Brno, Ostrava, Bratislava

Na Shakespearovských slavnostech letos můžete nově shlédnout hru Jak se vám líbí, dále pak stálice jako Hamlet, Zimní pohádka, Veselé paničky Windsorské, Romeo a Julie, Macbeth, Bouře nebo Sen noci svatojánské.

www.shakespeare.cz

Letní scéna Divadla Bez zábradlí

Kde. Po celé republice

Divadlo Bez zábradlí nemá svoji pevnou letní scénu, naopak, svá představení doveze za vámi. Kde se na letní představení můžete těšit?

11.6. od 19:30 – Další roky ve stejnou dobu/ Lány

19.6. od 20:00 – Cikáni jdou do nebe/ Strážnice

30.6. od 20:00 – Iliada/ Přerov nad Labem

30.7. od 20:00 – ART/ Lednice

1.8. od 20:00 – Jistě, pane premiére/ Jílové u Prahy

11.8. od 20:00 – Blbec k večeři/Vlašim

17.8. od 19:30 – Blbec k večeři/ Luhačovice

18.8. od 19:00 – Blbec k večeři/ Velké Karlovice

23.8. od 20:00 – ART/ Benátky nad Jizerou

27.8. od 20:00 – Iliada/ Vysoká u Příbrami

2.9. od 20:00 – Kvartet/ Teplice

https://bezzabradli.cz/aktualne/letni-predstaveni-divadla-bez-zabradli

Letní scéna na zámku Mělník

Na mělnickém zámku nebude v létě o kulturu nouze. Krom muzikantů a kapel navštíví zámek hned několik divadelních souborů a diváci budou moc vidět například hru Presidenti v podání Strašnicého divadla, představení Deštivé dny nebo Úvěr, Slepice na zádech Divadla Unglet a další.

www.colosseumticket.cz

Lesní divadlo na Chlumu

V letošním roce se můžete těšit na pět populárních činoherních představení, kde nebudou chybět známá herecká jména jako Václav Vydra, Petr Nárožný, Simona Postlerová, Václav Knop, Tereza Kostková, Eva Josefíková a řada dalších. Přijďte se pobavit do Amfiteátru Chlum, který je obklopen krásnou přírodou, a zažijte nový kulturní zážitek pod širým nebem!

https://www.amfiteatrchlum.cz/

Biskupský dvůr

Kde: Brno

Žít to bude i na Biskupském dvoře v Brně. Diváky okouzlí představení jako Noc na Karlštejně, Lakomec, Světáci či Krokodýl ze Svratky aneb Mozart v Brně.

www.mdb.cz

Letní scéna ve Žlutých lázních

Kde: Praha

Komediálně edukativní divadelní představení Maturita s prstem v nose o literárních titulech a jejich autorech k maturitní zkoušce. Vincent Navrátil, Ondřej Kubina a Alexej Kolva přibližují studentům literární díla skrze zábavný stand-up.

https://colosseumticket.cz/cs/letni-sceny-plne-zazitku

Letní scéna Divadla Ungelt

Kde: Praha

Letní scéna se nachází v malebné části Hradčan pod Loretou na Novém Světě. Letos si milovníci divadla vychutnají představení jako Staří mistři, Pstruzi, Krásná vzpomínka, Brácha, Poslední ze žhavých milenců, Dovolená paní Josefy či Příběh ze ZOO.

www.divadloungelt.cz

Divadlo Bolka Polívky

Kde: Brno

Amfiteátr Kraví hora

Divadlo Bolka Polívky předvede v brněnském amfiteátru Kraví hora hry jako Šašek a syn, Fichtl, Sex pro pokročilé, nebo Šest tanečních hodin v šesti týdnech.

https://letniscena.divadlobolkapolivky.cz/

Divadelní léto pod plzeňským nebem

Kde: Plzeň

www.divadelnileto.cz

Klášterní zahrady v Broumově

V překrásných zahradách kláštera v Broumově si na své přijdou příznivci Klicperova divadla, které zde hned několikrát odehraje hry Zbabělci a Podoba věcí.

www.klasterbroumov.cz

Český Krumlov amfiteátr

Amfiteátr v Českém Krumlově vyniká svým otáčivým hledištěm a i letos bude na co koukat. Jediná premiéra letošního léta na OH pro vás bude nezapomenutelným zážitkem. V inscenaci Egon Schiele - Autoportrét přivede baletní soubor JD ducha expresionistického génia zpět do Českého Krumlova, kde mladý umělec žil a tvořil. Kromě osvědčených činoherních klasik vás ohromí i scénické zpracování oratoria Mesiáš, které nabízí nejen slavné sbory, ale pohltí vás i magická atmosféra šerosvitu a okouzlující barokní kostýmy. Na Otáčivé hlediště můžete vyrazit i přes den. Inscenace Úplně celá česká historie se s vámi prožene českými dějinami za 70 minut.

www.otacivehlediste.cz

Moravské divadelní léto

Open air festival Moravské divadelní léto se uskuteční v červnu ve Smetanových sadech v Olomouci. Těšit se můžete na pestrý program a řadu lákavých her jako třeba Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, Dokonalá svatba nebo třeba Splašené nůžky.

www.moravskedivadelnileto.cz

Letní scéna Divadla DVA

Kde: Letní scéna Vyšehrad

Oblíbená letní scéna divadla Studio DVA, kde se již řadu let konají s velkým úspěchem představení v rámci Metropolitního léta hereckých osobností, je situována v magickém prostředí Vyšehradu. Představení na Letní scéně Vyšehrad najdete od 9. června do 2. září 2023 a začínají ve 20:00 hodin.

www.studiodva.cz

Hvězdné léto pod Žižkovskou věží

Těžko lze v Praze najít místo, které je v orientaci obyvatel i návštěvníků Prahy zřetelněji zapsáno, než televizní vysílač na Žižkově. Žižkovská věž je se svou výškou 216 metrů nejvyšší dominantou Prahy a Mahlerovy sady místem plným zážitků. Divadelní scéna je situována v pohodlně dostupné lokalitě na rozhraní Žižkova a Vinohrad, tedy nedaleko centra. Je obklopena rozlehlým parkem, který divákům přirozené vytváří malebný foyer. Usazení hlediště v zapuštěném prostoru pod věží divákům zaručí výbornou akustiku, velká elevace jednotlivých řad spolu s osovým posunem sedadel zase dobrý výhled na jeviště.

Nejen umístění, ale také program letní scény je atraktivní. Přináší výběr toho nejlepšího, co se v Praze uvádí z komediálního žánru.

www.divadlokalich.cz

Řevnice - Lesní divadlo

Lesní divadlo v Řevnicích je unikátní přírodní scéna a je ve středních Čechách ojedinělé. Pro svou nenapodobitelnou atmosféru je každé léto vyhledáváno mnoha diváky, aby si v klidném prostředí lesa mohli vychutnat různá představení, festivaly, koncerty a další akce. Letos v létě si zde můžete užít hry jako Vzkříšení, Souboj titánků nebo Vina?.

www.lesnislavnosti.cz