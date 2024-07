Čtenářky se svěřily: 4 příběhy žhavých letních lásek

Domů jsme odlétali s rukama propletenýma a dlouhými pohledy z očí do očí. V Čechách jsme od sebe bydleli padesát kilometrů, ale to pro nás nic neznamenalo. Už za měsíc jsem se ke Karlovi stěhovala. Moje rodina byla z té rychlosti v šoku, zvlášť osmnáctileté děti. Ale když mě viděly zase rozesmátou a plánující budoucnost, tak mi prý dávají zelenou. Je to tři roky a my jsme spolu pořád, pořád zamilovaní. Žádnou zásadní vadu jsme jeden na druhém zatím nenašli. Brzy spolu odlétáme zase za exotikou, abychom zavzpomínali na osudové setkání.

Dva dny před odletem jsem se odhodlala a Karla vyzvala, jestli by se mnou nejel na výlet lodí. Okamžitě přikývl, v jeho očích jsem zahlédla záblesk nadšení a zjihnutí zároveň. Byla to úžasná cesta plná vtipkování, opečovávání, skvělého jídla, sklenic plných bublinek. Políbili jsme se hned po návratu v přístavu. A najednou jsem nevnímala, že je mezi námi sedmnáctiletý rozdíl. Na večeři mi představil dceru a řekl jí o mně, že už dlouho nebyl ve společnosti tak úchvatné ženy… Uměl to se mnou od začátku.

Když jsem se v resortu ubytovala, samozřejmě jsem se nejdřív rozběhla na pobřeží smočit nohy do vln. A kdo tam byl jako jediný na široširé pláži? Onen sekáč z letadla. Pozdravil mě pokývnutím hlavy a úsměvem. Když jsem si zaplavala, gentlemansky přiskočil s mým ručníkem. V tu chvíli jsem zjistila, že je to Čech, který přijel na Maledivy oslavit pětašedesátiny. Se svojí dcerou, která mu zájezd dala jako dárek. No a pak jsme se tři čtyři dny a večery potkávali, házeli po sobě očkem, ale nic víc.

Destinací mého srdce se staly Maledivy. Let tam byl zdlouhavý, ale já si nasadila sluchátka, poslouchala svoje oblíbené hudební pecky a užívala si luxusu a pohostinnosti kabiny I. třídy. Všimla jsem si, že dvě místa ode mě sedí výstřední stařík – tipovala jsem ho minimálně na šedesát. V barevném, uvolněném ohozu, s pečlivě střiženými vousy, v oblaku jemné, nevtíravé vůně. Párkrát se na mě usmál, ale říkala jsem si, beztak je to cizinec a ta vedle něj bude nejspíš jeho mladá kůstka, kterou si vydržuje.

Bylo mi osmačtyřicet, když jsem se rozváděla. Celá tahle anabáze byla docela krutá, až se za to zpětně stydím. Nenechali jsme na sobě s exmanželem doslova nit suchou. Přetahovali jsme se o kdeco, plivali jsme po sobě velkou špínu… A jo, byla jsem uražená, že si za mě po patnácti letech našel náhradu. Kdyby aspoň nějakou cizí ženu, jenže můj expartner se zamiloval zrovna do jedné z mých kamarádek.

Nečekané poblouznění

Týden na horách, to byl náš každoroční plán. Náš, myslím party holek, které se znají z vysoké. Patnáct let jsme dodržovaly skoro neměnný rituál. Děti, muže, starosti a rutinu jsme nechávaly na celých sedm dní za sebou. Jen jsme měnily destinace – jednou jsme vyjely do Jizerek, podruhé do Jeseníků a ten inkriminovaný rok do Orlických hor. Nalodily jsme se do aut se všemi svými bágly plnými jak pohorek, tak i sexy šatů a hordy šminek. Přes den jsme se dokázaly řádně zapotit, ujít i třicet kilometrů, ale večer jsme se měnily ve svůdnice. A popíjely na baru oblíbené „proséčko“.

Dlouhé povídání

Braly jsme to celé jako ozdravný pobyt – potřebovaly jsme si nahodit a upevnit sebevědomí, přece jen jsme většinu času byly uštvané mámy a pečující manželky. Tady to ale byl vždy pořádný odvaz. Dokázaly jsme řádit jako v dobách na kolejích. A to nejen díky alkoholu. Koupaly jsme se nahé v ledových horských jezírkách, sjížděly kopce na koloběžkách, obědvaly poháry s tunou čokolády… V Orlických horách jsme se v penzionu spřátelily s trojicí kamarádek ze Slovenska. Naplánovaly jsme si s nimi dvě túry, ony nás chtěly vzít na místa, která ani nebyla v mapách. Všechny jsme si neuvěřitelně sedly. Dokázaly jsme se prosmát celé ty nekonečné výšlapy. S Andreou jsme si často povídaly dlouhé desítky minut o knížkách i našich dětech. Jedna druhé jsme půjčily tu pláštěnku, tu hřejivou mikinu.

Jen se občas zasním

Jednoho večera jsme se všechny vypravily do letního kina. A protože se postupně dost ochladilo, dopovaly jsme se grogy. Právě jsem dopíjela druhý, když si ke mně Andrea přisedla. Přehodila přes mě deku, kterou ani nevím, kde sehnala. A najednou mnou projel úplně elektrizující pocit, naježily se mi chloupky na zátylku, na rukou vyskočila husí kůže. Andrea mě pohladila a pošeptala, že tohle se jí nikdy nestalo. Nemůže přestat myslet na to, jak ji přitahuji…

Byla jsem úplně zkoprnělá, ale v mozku mi běželo, že to mám vlastně stejně… Padla první pusa, ale pak jsem se Andree vytrhla. Tohle je sen, to se nestalo, přesvědčovala jsem svoje srdce. Celou noc jsem se převalovala v posteli a analyzovala, co se vlastně stalo. Ráno jsem od recepčního dostala dopis. Andrea mi děkovala za kouzelný večer a svěřovala se, že by ji nikdy nenapadlo, jak moc ji uchvátí jiná žena. Že to bylo moc milé a nikdy na to nezapomene. Obě jsme se pokorně vrátily ke svým zákonitým mužům. Žádný další vývoj tahle událost neměla a jsem za to vážně ráda. Jen si občas vzpomenu a zasním se.

Simona (40), Šumperk