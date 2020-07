Letní milování ve vodě: Jak si ho užít, aniž byste pohoršovala okolí?

Léto je konečně v plném proudu a teplé počasí, hřejivé paprsky a letní nálada v mnohých z nás probouzí choutky po divokém milování. Chcete si užít sex například ve vodě? Víme, jak na to, aby to bylo nezapomenutelné!

Hrátky v bazénu Co se týče bazénových erotických aktivit, samozřejmě hodně záleží na tom, zda je bazén v soukromí vaší zahrady, nebo chodíte na veřejné koupaliště. V případě vlastního bazénu není co řešit, stačí si dát pozor na zvědavé sousedy a zábava může začít a fantazii se meze nekladou. Zkuste se například zapřít předloktím o okraj bazénu, zatímco váš partner do vás pronikne zezadu, jednou rukou si vás může přidržovat a druhou se také zachytit o okraj bazénu. K milování můžete využít i bazénové schody nebo žebřík. Jestliže se nacházíte ve veřejném bazénu, je velká pravděpodobnost, že vaši aktivitu někdo zaregistruje, a co víc, můžete si odsud odnést nepříjemnou infekci. Vynechejte proto raději sex jako takový a zkuste si s partnerem pod vodní hladinou udělat navzájem dobře rukama. I to má svoje kouzlo!

Divočina v moři Jestli se i přes současnou situaci chystáte k moři, choutky na vás určitě přijdou. Uvolněná přímořská atmosféra, horké slunce, nahá opálená těla… To vše vede k tomu, že lidé po milování touží víc než obvykle, a protože jsou v místech, kde je nikdo nezná, dokážou se také víc odvázat. Pokud si tedy chcete užít sex v moři, vzhledem k téměř prázdným plážím k tomu máte ideální příležitost. Vezměte si na pomoc nafukovací lehátko a odplujte s ním a s partnerem stranou od lidí, ovšem držte se při břehu, kde je ještě mělčina. Nalehněte horní částí těla na lehátko a chodidly se zapřete o dno. Partner do vás pronikne zezadu a s pohybováním mu jistě pomohou mořské vlny.

Trocha rebelie Pokud podmínky v moři nebo na pláži nejsou takové, abyste se mohli pomilovat pokud možno beze svědků, a pátravé pohledy ostatních turistů nejsou to, co by vás vzrušovalo, máme pro vás poněkud adrenalinový tip. Máte-li dost odvahy, využijte relativního soukromí potápěčských nebo rybářských člunů kotvících v odpoledních a večerních hodinách nedaleko břehu, kam můžete snadno doplavat. Pokud se vám podaří dostat se nepozorovaně do člunu, můžete si na jeho dně užít sex pod žhavým sluncem na houpavých vlnách, aniž by vás kdokoliv viděl! Pozor ale na obytné jachty, ty radši nezkoušejte, ať se nedostanete do problémů!

Lechtivé proudy vířivky Chcete si s partnerem vyrazit na pár dní do nějakého pěkného wellness resortu a toužíte po vzrušujícím milování ve vodě? Pak se při výběru resortu zaměřte na to, aby měl venkovní vířivku, pokud možno umístěnou tak, aby do ní nebylo příliš vidět. Zaplaťte si hodinku ve vířivé lázni s láhví šampaňského nebo prosecca a nechte vířivé proudy působit na vaše citlivá místa. Žhavý sex v bublinkách bude skvělým zakončením!