Letní minestrone: chutná polévka, která nasytí, ale neuspí

Málokterá polévka je tolik variabilní jako italská minestrone. Tady je recept na letní verzi podle blogerky Koko.

Ingredience

2 lžíce olivového oleje

100 g pancetty (nebo špeku či slaniny)

3 stroužky česneku (2 do základu a 1 ke strouhání na konec)

½ pórku

2 malé mrkve

1 malá petržel

1 malá cibule

3 velká zralá rajčata bez středů a semínek

½ velké cukety

3 větší brambory

3 bobkové listy

svazek pevných bylinek (např. tymián, saturejka a šalvěj)

2 hrsti vyloupaného hrášku

2 listy kapusty

sůl

voda nebo vývar z odřezků zeleniny (tolik, aby hladina v kastrolu byla 2–3 cm nad zeleninou) + na případné ředění či dolévání

2 hrsti francouzské zelené čočky

2 hrsti malých kolínek a 2 hrsti těstovinové rýže (orzo)

bylinky na dokončení (petrželka a bazalka)

pecorino nebo parmazán k servírování

Postup

Na olivovém oleji osmažte slaninu a špek, všechnu zeleninu nakrájejte a postupně přidávejte do základu, tedy kořenovou zeleninu, česnek, pórek, rajčata, cukety, hrášek a brambory. Poté přidejte bylinky, které můžete svázat provázkem, abyste pak nemuseli větvičky složitě lovit. Můžete také přidat kůrky z parmazánu. Zalijte vývarem, přidejte luštěniny a nechte povařit. Potom, co zeleninu společně vaříte alespoň 45 minut, můžete vhazovat drobné těstoviny. Vařte, až budou al dente, a můžete podávat. Pokud nemáte rádi, když těstoviny či rýže v polévce tzv. dochází a stále měknou, je možné je uvařit ve vodě vedle polévky na skus, vložit je do talíře a zalít vařící polévkou.