Letní nástrahy, které byste neměla podceňovat: V jakých případech je vhodné si zavolat záchranku?

Symptomy při otravě z hub nastupují velmi rychle a v některých případech znamenají vážné zdravotní následky. Proto je třeba se při podezření z otravy co nejdříve dostat do nemocnice a nejlépe vzít i zbytky rizikových hub pro určení. Projevy jako nevolnost, zvracení, průjem, pocení, nadměrné slinění a poruchy vidění přicházejí už bezprostředně po jídle nebo i následující den.

Pokračování 2 / 5

Otrava jídlem

Vysoké teploty bohužel nahrávají otravám z jídla. V létě si proto dávejte větší pozor na to, co jíte. Obezřetná buďte hlavně u pokrmů, kam se dávají syrová vejce. Bývají to různé dresinky nebo točené zmrzliny. Rizikové je také grilování kuřecího masa, které by mělo být vždycky důkladně propečené. Ovoce a zeleninu důkladně omývejte a jídlo, které se vám už nezdá, nebo dokonce divně zapáchá, už rozhodně nejezte.

Symptomy se objeví už po několika hodinách od nákazy nebo během čtyř týdnů, záleží na typu bakterií. Zpravidla jde o nevolnost, zvracení, případně i o průjem a horečku. Pokud jsou příznaky mírné a odezní do 48 hodin, není třeba vyhledat lékařskou pomoc. Postačí vám klid na lůžku, dieta, pít dostatek vody a doplnit minerály. Jakmile příznaky trvají déle, doprovází je svalová slabost, zmatenost a ve stolici objevíte krev, urychleně vyhledejte lékařskou pomoc. Zanedbání situace totiž může způsobit vážné zdravotní následky jako poškození imunitního systému, ledvin, vznik artritidy nebo vysokého krevního tlaku a v případě otravy botulotoxinem hrozí i smrt.