Letní nástrahy podle zvěrokruhu: Hrozí vám utonutí, uštknutí, či otrava jídlem?

Berani překypují energií, milují výzvy a jdou do všeho po hlavě. A právě na ni by si jednotlivci v tomto znamení měli dávat obzvlášť pozor. Neumějí se totiž zastavit a málokdy se vzdávají, i když už jsou jejich energetické zásoby vyčerpány. Také častěji trpí na migrény, horečky, bolesti hlavy a v létě na přehřátí (úpal) nebo úžeh ze slunce. V parných letních dnech by proto měli na sebe dávat pozor, víc relaxovat a dostatečně pít.

Býk (21. 4. – 21. 5.) – angína

Různé virové infekce trápí Býky hlavně v zimním období. Ale i v létě na ně číhá hrozba v podobě angíny. Tu můžou snadno chytnout při prudkém ochlazení, tedy přechodu z horka do vychlazené místnosti. Pokud to jen půjde, měli by se vyhýbat klimatizaci nebo ji používat rozumně. Také by to neměli přehánět se zmrzlinami a ledovými nápoji.