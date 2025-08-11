Martina (40): Letní nevěra mi sice zlomila srdce, ale zachránila manželství

Existují situace, kdy nevěra může zachránit uvadající vztah. To si potvrdila i Martina, která na chatě prožila pravou letní lásku a doufala, že ji udrží i do budoucna. Nakonec ale vše dopadlo jinak!
Po deseti letech jsme měli s Mirkem velkou krizi. Už jsem nedokázala překousnout, že je neustále v práci. Když kvůli nečekané pracovní zakázce zrušil naši jedinou letní dovolenou u moře, tak už jsem bouchla do stolu a rozhodla se vydat s dětmi sama na chatu, kterou jsem akorát zdědila po tetě. Jezdila jsem tam jako dítě a zažila jsem tu i svou první lásku. Nostalgická nálada alespoň částečně přebila mé zklamání. Přes den jsme se koupali v řece a večer seděli na verandě. Když jsme se pak procházeli chatovou osadou, zadívala jsem se směrem k chatě číslo 16, kam tehdy jezdil s rodiči ten kluk, do kterého jsem se tenkrát zamilovala.
Laura Poláková
14. července 2022
Někdo akorát seděl na terase, a tak jsem pozdravila. Když se na mě dotyčný ohlédl, tak jsem ho poznala. Byl to Tomáš! Jakmile jsem se mu představila, tak se rozzářil a pozval mě i s dětmi dál. Vypadal stále jako kluk a byl fakt ve formě. Když šly děti spát, přinesl láhev vína a povídali jsme si až do noci. Zjistili jsme, že máme spoustu společných zájmů, a pak také řekl, že je rozvedený, ale děti nemá.
Jiřina Sivcová
14. října 2024
Scházeli jsme se každý večer, popíjeli a skvěle se bavili. Až z toho vznikl románek. Stará láska nerezaví, jak se říká. Náš vztah začal v jeho chatě na staré vrzající posteli, kde nám ale bylo moc krásně. Najednou jsem úplně zapomněla na své trápení v manželství. Po návratu domů jsem Mirkovi všechno přiznala a rozhodla se nefunkční manželství ukončit. Byl absolutně v šoku a zklamaný. Vůbec si prý neuvědomoval, jak náš vztah kvůli své práci ničí. Jenže už bylo pozdě.
Martina Šebestová
29. července 2024
Tomášovi jsem tu zprávu hned sdělila po telefonu. Ale vůbec to nevzal dobře. „Doufám, že ne kvůli mně. Vždyť jsme si spolu jen užili,“ řekl mi. To mě velmi zranilo a otevřelo mi to oči. Paradoxně mi to ale zachránilo manželství, protože pak o nás Mirek začal bojovat a začal s námi zase trávit víc času. Opět jsme se do sebe zamilovali a snažíme se jako na začátku vztahu.