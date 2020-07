Letní pečená rýže s kuřecím a zeleninou: Recept na rychlý oběd z trouby

Pokrm plný zeleniny, ať už ze zahrádky či z obchodu, je pěkně barevný, ale hlavně chutný. Zkuste tento recept podle Koko a vykouzlete si rychlou večeři či oběd. Celý postup najdete i na videu na konci článku.

Suroviny na letní pečenou rýži (4−6 porcí)

250 g rýže (např. divoká)

cca 600 ml vody nebo velmi zředěného vývaru

800 g letní čerstvé zeleniny (papriky, rajčata, cuketa, řapíkatý celer, cibule…)

pár černých oliv (možno vynechat)

2 kuřecí stehenní řízky (ideálně s kůží)

2 lžičky kurkumy

3 lžíce olivového oleje

směs koření na paellu (alespoň 1−2 lžíce podle intenzity)

sůl

citronová šťáva

nať z řapíkatého celeru nebo lístky koriandru k servírování

Postup

Troubu rozehřejte na 200 °C, ideálně na horký vzduch. Zprudka opečte kuřecí řízky z obou stran dozlatova – 2,5 minuty po každé straně. Okořeňte solí a kurkumou. Dejte stranou a až vychladnou, nakrájejte je na silnější nudličky. Mezitím zapečte směs zeleniny nakrájené nahrubo spolu s kořením na paellu (podle toho, zda obsahuje sůl, je také potřeba zeleninu dosolit). Potrvá to asi 25 minut, pokud by ještě nebyla měkká a místy opečená, dejte ji na pár minut na gril.

Vyjměte z trouby (troubu nechte stále na horký vzduch a 200 °C) a smíchejte směs pečené zeleniny se syrovou rýží a vodou či vývarem (postupujte podle návodu na obalu, univerzální poměr je 1 díl rýže a 2 díly tekutiny). Tekutina musí být horká. Nebo celou směs ještě před vrácením do trouby přiveďte na plotýnce k varu. Nezapomeňte ji také osolit. Přidejte i kuřecí maso a vraťte zpět do trouby. Pečte přiklopené poklicí nebo dvojitou vrstvou alobalu, než rýže vsaje všechnu tekutinu a bude měkká, obvykle to trvá asi 25 minut. Servírujte pokapané citronovou šťávou a posypané bylinkami. Celý postup najdete tady na videu: