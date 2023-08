Letní retro hry našeho dospívání: První polibky při flašce, strach při vyvolávání duchů i divoká kanadská noc

Léto je obdobím, kdy vládne uvolněná nálada, dny i noci voní příslibem dobrodružství a zábrany ztrácejí pevné základy. Právě v létě mnoho z nás prožívá své první lásky, polibky, vzrušení i ochutnávání zakázaného ovoce. A kde to všechno často začalo? Ano, při hraní her na táborech!

První polibky

Nemáme samozřejmě na mysli hry jako skákání v pytli, přetahování s lanem nebo vědomostní soutěže. Řeč je o hrách pro ty „větší děti“, které se často odehrávaly bez vědomí vedoucích pod rouškou tmy po večerce, kdy se parta rebelů tajně sešla u někoho ve stanu, aby zakusila trochu toho dobrodružství.

Oblíbenou hrou, při které se navíc získávaly i první milostné zkušenosti, byla takzvaná flaška. Jak už název vypovídá, k této hře bylo zapotřebí pouze jedné rekvizity a tou byla právě lahev. Přítomní soutěžící, kteří byli ideálně ve vyrovnaném počtu lidí obou pohlaví, se sesedli do kruhu a první vylosovaný roztočil ležící flašku na pevném podkladě. Jakmile se dotočila, musel políbit toho, na koho ukázalo její hrdlo. Začínalo to polibky na tvář, později na ústa, a kdo byl odvážnější nebo zkušenější, začal postupně do hry zapojovat i jazyk. Také si pamatujete ten pocit, kdy jste se modlila, aby hrdlo lahve neukázalo na poďobaného spolužáka ze třídy, který se o hodinách dloubal v nose?

Kam vyrazit v srpnu? Podívejte se na video:

Úkol, nebo fant?

Další hrou s případným erotickým podtextem bylo Vadí nevadí. Tématem této hry byla otázka vadí, nevadí? Pokud tázaný odpověděl, že nevadí, musel splnit úkol, který mu ostatní zadali. Často šlo o situace, které byly plniteli nepříjemné nebo při nich musel ukázat odvahu. Jestliže úkol nesplnil, musel dávat takzvaný fant, který odevzdával i v případě, kdy na začátku odpověděl, že vadí. Fantem se rozumělo něco, co plniteli patřilo, často se jednalo o kousky oblečení. Hráči proto často končili hru téměř polonazí.

Pojďme se bát!

Kdo se spíš než o první erotické zážitky zajímal o nadpřirozeno nebo se rád bál, ten lákal své spolutáborníky na vyvolávání duchů. Dnes k této činnosti slouží různé spiritistické tabulky, za totality i později stačila svíčka a parta lidí, kteří se sesedli kolem stolu a rozložili ruce na desku dlaněmi dolů, tak aby se malíčky dotýkali. Poté předem určený člověk začal ducha lákat, aby sestoupil ze světa mrtvých a dal své znamení, že je přítomný mezi smrtelníky. Často se mezi vyvolávajícími našli záškodníci, kteří úmyslně vyvolávali paniku tvrzením, že „něco cítili“, což v ostatních vyvolávalo strach a zároveň vzrušení.

Pořádnou divočinu na táborech zajišťovala kanadská noc. Ta se většinou strhla ke konci tábora poté, co všichni táborníci prošli stezkou odvahy. Taková procházka nočním lesem o samotě, kdy vás strašili vedoucí, dávala některým jedincům zabrat sama o sobě. Kanadská noc pak byla plná křiku a smíchu a zapojovali se do ní vedoucí i děti. Spočívala v popatlání ostatních pastou, polévání studenou vodou, počmárání nejrůznějšími barvami, posypávání třpytkami a podobně.

Na jaké hry vašeho dospívání nejraději vzpomínáte vy?