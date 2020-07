Letní sex v přírodě: Na co si dát pozor?

Jestliže na vás přijde touha během dlouhé procházky nebo sbírání hub v hlubokém lese, nebraňte se jí. Na paměti ale mějte rizika, která by sex v lese mohl přinést. Určitě použijte repelent, abyste se vyvarovali klíšťat. Další nepříjemností by mohli být mravenci, takže se pořádně rozhlédněte, jestli není v dohledu mraveniště. A také pozor na zvídavé myslivce! Pokud zrovna nenarazíte na kopečky měkkého mechu, které ale mohou být plné všelijaké havěti, dejte přednost poloze ve stoje, kdy se vyvarujete i zapichujícího se jehličí. Jako opora vám poslouží jeden ze stromů.

I představa milování na břehu opuštěného rybníka je sice lákavá, ale i ta má svoje nevýhody. Jak známo, kolem rybníka se srocují komáři, kteří si dost pravděpodobně uspořádají na vašich nahých tělech večeři a vy se nebudete stačit ohánět, což k uspokojivému výsledku jistě nepovede. Nezkoušejte se před krvechtivým hmyzem ani ukrýt do vody, protože milováním v rybníce plném sinic byste si mohla způsobit akorát tak infekci.

Jste přece jen konzervativní, a přestože vás sex v přírodě láká, raději zvolíte zlatou střední cestu a půjdete se pomilovat do stanu? Ani ten ale není bez rizika. Krom všemožné havěti, která vás může poctít návštěvou, si také dávejte pozor na zvukové projevy. Lidé totiž ve stanu často získají pocit, že jsou před okolím chráněni, a zapomenou, že je přes tenkou plachtu všechno slyšet. Jestli tedy nechcete dělat představení obyvatelům okolních stanů, snažte se být potichu.

Ať už si k milostným hrátkám zvolíte pláž, les, rybník nebo louku, ujistěte se, že vás jen tak někdo neuvidí. Sex na veřejnosti je přestupkem proti veřejnému pořádku způsobením veřejného pohoršení. „Pachateli“ kvůli tomu hrozí pokuta až pět tisíc korun. A stát by se mohlo i to, že by počínání dvojice bylo kvalifikováno jako trestný čin výtržnictví. A za ten už hrozí dva roky vězení. V zahraničí pak mohou být tresty ještě horší.

