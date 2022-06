Letní šortky: Užijte si pohodlí v bermudách a oblekových kraťasech. Kde je koupit?

To pravé léto konečně udeřilo a my si můžeme užívat slunečné a teplé počasí. Během horkých dnů se samozřejmě chceme co nejméně potit, takže je potřeba zvolit vhodný outfit. Kromě letních šatů a sukní se opět velké oblibě těší šortky, a to nejen ty džínové! Jaké si vybrat? Inspirujte se v galerii v úvodu článku.