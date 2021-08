Léto ještě nekončí, ale letní slevy začínají: Kde seženete ty nejhezčí šaty do 500 Kč?

Nebojte se, léto ještě zdaleka nekončí, i když prázdniny už se přehouply do své druhé poloviny. A to znamená, že krásné slunečné a teplé dny ještě mohou přijít. Není proto potřeba začínat se shánět po podzimních outfitech, naopak. Využijte slev v obchodech a udělejte si ještě letos radost novými letními šatičkami!

Ano, slevy v obchodech už skutečně započaly. Někomu to možná evokuje blížící se konec léta, zkuste na to ale koukat z té lepší stránky – koupí nových šatů si pocit z tohoto období naopak prodloužíte! Nemusíte se bát, že je unosíte už jen pár týdnů, poté zastrčíte na dno skříně a už je nikdy neobléknete. Obchody totiž nabízejí nadčasové modely, které vám vydrží až do příštího léta a některé unosíte i v zimě.

Jaké šaty se hodí pro každou postavu? Podívejte se na video:

Například takové košilové šaty se dají obléknout i za chladnějšího počasí, stačí pod ně natáhnout silonky, a pokud jste odvážnější, můžete zkusit i džíny. Co se týče ostatních šatů, ve slevách se objevují převážně modely jednobarevné, které se hodí každý rok, nebo květované. A jak jste si všimla, motiv květů se na vrcholu pomyslného žebříčku drží již několik sezón!

Stejně tak už několik let oblíbená délka šatů midi, která z našich šatníků jen tak nezmizí. V nabídce jsou ale také šaty mini, maxi nebo ke kolenům, takže si každá žena najde to, v čem se cítí nejlépe.

Inspiraci najdete v naší galerii!