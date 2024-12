Letos neopadá: Kde a jak pořídit vánoční stromek

Bez stromku nejsou Vánoce, to je jasné. Jenže jak ho vybrat, aby neopadal? Ne vždycky jsou stromy přímo cíleně pěstované na tyto svátky. K prodeji se používají i prořezy stromků, které v lese překážejí. Trendem posledních let jsou také vánoční stromečky v květináči, které můžete po svátcích vysadit v lese. Vybrat si stromek lze i na plantáži.

První výběr

Smrk, jedle nebo borovice – každý stromek voní jinak. Smrky mají husté větve a vypadají bohatě. Borovice ale zase vydrží delší dobu a hezky provoní byt. Jedlička na rozdíl od smrku tolik nepíchá, hezky voní a pěkně vypadá, ale připlatíte si za ni. Ať už dáte přednost jakémukoli druhu vánočního stromečku, vždy zkontrolujte tvar (měl by být souměrný) i jehličí, které by nemělo být seschlé a opadávat. Větve musí splývat do prostoru a neměly by být deformované.

S nákupem neotálejte

Nenechávejte koupi stromku na poslední chvíli, abyste koupili ten nejčerstvější. Tím se akorát tak připravíte o možnost širšího výběru. Spousta lidí si myslí, že čím později stromek koupí, tím déle jim vydrží. Málokdo ale ví, že všechny vánoční stromky se, s výjimkou smrku, řežou zhruba ve stejnou dobu a jen se uskladňují. Proto s koupí vánočního stromečku neotálejte. Stačí ho jen správně uskladnit a vydrží vám stejně dlouho jako stromeček koupený den před Štědrým dnem.

Chce pít

Když si koupíte stromek, seřízněte kmen o dva centimetry a postavte ho do nádoby s vodou. Skladujte ho na balkoně, na zahradě nebo v nejchladnější místnosti bytu. Když ho přenesete do bytu, dopřejte mu světlé místo, ovšem pozor na prudké slunce. Stromeček nestavte hned vedle topení. Pravidelně mu doplňujte vodu nebo můžete místo vody naplnit nádržku ve stojánku i vlhkým pískem nebo aranžovací hmotou.

Není stojánek jako stojánek

Dřevěný

Oceníte ho, pokud výzdobu ladíte v přírodním duchu. Dejte ale pozor na konstrukci a stabilitu. Dřevěné stojany na vánoční stromky jsou vhodné spíše pro menší stromky.

Kovový

Má dobrou stabilitu a pořídíte ho za přijatelnou cenu. Někdy ale může být náročnější do kovového stojanu stromek upevnit (záleží na systému a velikosti).

Litinový

Je těžký a stabilní. Vhodný je pro větší stromky s větším průměrem kmínku. Litinový stojan je dražší.

Plastový

Jeho hlavní výhodou je nízká cena. Plastové stojany jsou méně stabilní a u nejlevnějších chybí i nádržka na vodu.

SMRK ZTEPILÝ – má krátké a tuhé jehličí, husté větve. Barvu má nejčastěji zelenou nebo šedozelenou. Brzy opadává.

SMRK STŘÍBRNÝ – dováží se k nám ze Severní Ameriky, má bohatý tvar, šedozelené nebo stříbrné jehličí. Pevné větve unesou i těžší ozdoby. Téměř neopadává. Při zdobení jehličí píchá do rukou.

BOROVICE LESNÍ – má delší jehličí, řidší korunu i větve. Prodává se za nižší cenu než smrk a trvá jí to déle, než začne opadávat.

JEDLE KAVKAZSKÁ – má pravidelný tvar, měkké a lesklé jehličí, větve udrží i těžší ozdoby. Téměř neopadává. Je dražší.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 12/22"

Text: redakce