Lev nikdy neumí přiznat chybu. Nebývá nevěrný, muži ve znamení Lva rádi šéfují, ženy Lvice ani nemusí být krásné, ale chovají se tak, že je všichni berou jako dokonalé. Jaké je ideální povolání pro Lva, jak si povede v lásce, v práci, jaké jsou jeho slabiny ve zdraví?

Lev 23. července – 23. srpna

Vládnoucí planeta: Slunce

Živel: Oheň

Část těla: srdce, oběhový systém a hrudní páteř

Květina: slunečnice, měsíček zahradní, vlaštovičník

Kámen: rubín, jantar, heliotrop

Základní charakteristika

O tom, že je Lev znamení královské, nikdo nepochybuje. Zatímco Rak chce mít domeček, kam zavře sám sebe a odkud rodině únik nedovolí, touží Lev po světle ramp. Z osamělého Lva, kterého nikdo neobdivuje ani nechválí, se stává velice protivná a otrávená bytost. Když však Lvovi dáte jeho porci obdivu a velebení, odmění se vám vskutku královsky. Lev se totiž potřebuje chlubit nejen sám, ale potřebuje mít kolem sebe i lidi, které bude obdivovat a vynášet na piedestal.

Pokud rozprávíte se Lvem, připravte se na historky o ideální rodině – jak té, ze které pochází, tak i té, kterou sám vytvořil. Jeho rodiče byli skvělí, jeho děti jsou geniální a jeho partner záviděníhodný. Pokud máte doma Lva, je pravděpodobnost, že vám bude nevěrný, poměrně nízká. Kdyby vám zahnul, musel by přiznat, že si nevybral dobře – a to pravý Lev nikdy nepřizná. Celý život se řídí tím, že by klidně připustil, že udělal nějakou chybu, ale že to nejde, protože on chyby prostě nedělá.

Jaký je muž narozený ve znamení Lva?

Můžete si být jistí, že ho nepřehlédnete. Když někam vstoupí Lev, vstoupí tam král. Lev na sebe rád upozorňuje – ale ještě raději to udělá tak, aby na něj a jeho kvality upozorňovali ti druzí a on se mohl tvářit, jako by o to ani nestál. Každý Lev se během života žene na vedoucí místo a většina z nich ho i získá. Je však dlužno říct, že Lev je jako nadřízený spravedlivý a velkorysý.

Žena narozená ve znamení Lva

Předem si uvědomte, že nemusí být zrovna klasicky krásná. To ale nic neznamená. Žena zrozená ve Lvu se umí chovat a tvářit tak, že nikoho ani nenapadne, že krásná není. Umí se chovat v každé společnosti tak, aby jí záhy všichni rádi a dobrovolně zobali z ruky. Když jdete se Lvicí mezi lidi, připravte se na to, že budete druzí. První místo patří přece jí!

Lev a láska

Pokud se týká Lva jako partnera, chce mít vedle sebe někoho, kým se bude moci chlubit. Právě tady je však potřeba opatrnost. Když Lev usoudí, že se ho partner snaží přerůst (nebo když pochopí, že by mohl být i lepší), nastane rázem problém. Lví žárlivost i na ty nejbližší je ostrá až zničující.

Lev a děti: Jaké je toto znamení jako rodič?

Stejně zajímavě funguje Lev jako rodič. Zejména matky Lvice dávají každému najevo, že se na jejich dítě nesahá. Tomu, kdo si něco takového dovolí, velice znepříjemní život. To, že by jejich koťátko náhodou nemuselo být v právu, je ani nenapadne. A právě z matek, které tak nemoudře vychovávaly své děti, se pak rekrutují smutné návštěvnice kriminálů všeho druhu. Pak každého přesvědčují, že jejich dítě je skoro svaté, ale mělo jenom chudák smůlu na kamarády…

Práce, majetek a peníze

Pokud se práce týká, bude Lev dělat všechno, čemu může šéfovat. Mezi zaměstnanci však bývá kupodivu oblíbený. Je spravedlivý, tedy v rámci možností. Své oblíbence má a bude je prosazovat, ale nebude to přehánět. Nedovolí, aby jeho lidi někdo moc dusil. Bude se pro ně snažit získat náležité peníze a pracovní podmínky. Chce za to sice obdiv, ale ten mu jeho podřízení rádi poskytnou v míře víc než hojné.

Sám navíc umí peníze nejen vydělat, ale umí si je i užít. Jeho partner si může být jistý, že na něm nikdy šetřit nebude. Bude se snažit, aby ve vztahu vydrželo jak erotické napětí, tak určitá hravost a lehkost, což se šetřením logicky moc neladí.

Zdraví

Lev bývá sice zdravý a fyzicky zdatný, ale přesto by si měl dávat pozor na to, co jí a pije. Zejména ve vyšším věku se může jeho tělesná hmotnost zvyšovat daleko rychleji, než se mu líbí. S přírůstkem váhy jde ruku v ruce intenzivnější zatížení srdce a oběhového systému. Pak Lvovi nezbude než hubnout. Ale můžete si být jistí, že i hubnout bude královsky a tak, aby o jeho snaze a o tom, že se mu daří, věděli všichni kolem…

Slavné osobnosti ve znamení Lva

Kdo dokázal využít potenciálu svého znamení a stal se slavným? Tady najdete 10 zajímavých osobností ve znamení Lva: