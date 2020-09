Líbání je nepostradatelné: Vede k lepšímu vztahu, sexu i orgasmům

Jak se správně líbat?

Pro dokonalý polibek je třeba hned několik faktorů, a to načasování, místo, řeč těla i technika. Kdy je ten správný čas, to není příliš těžké poznat, a ani není chyba, když jste to vy, kdo udělá první krok, obzvlášť pokud jste s partnerem delší dobu. Na místě také záleží, určitě se raději budete líbat na místě, které je vám pohodlné, než například na předních sedačkách auta nebo venku v dešti. Co se týče techniky, střídejte hru jazyka s něžnými polibky a reagujte na to, co dělá partner. A nezapomínejte do polibku zapojit celé tělo. K partnerovi se přitiskněte pánví, hlaďte ho po těle i ve vlasech a nebojte se mu občas podívat během líbání do očí.