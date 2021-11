LIBĚNA (64): Trápí mě nenávist v naší rodině. Moje děti jsou na ostří nože

Liběna na své mládí nevzpomíná ráda. Trápila ji nenávist k vlastní matce a sama doufala, že až bude mít vlastní rodinu, tak jí se nenávist vyhne. Byla hrdá na to, jak dobře své dcery vychovala a jaké mezi sebou mají všichni dobré vztahy. Vše se ale změnilo ve chvíli, kdy jedna z jejích dcer vyhrála v loterii.

S manželem Ivanem máme tři děti. Všechny jsou to sebevědomé a cílevědomé ženy, které už mají vlastní rodinu. Ještě před šesti lety jsme se všichni pravidelně vídali. Oslavy narozenin, vánoční svátky, Velikonoce a v létě prodloužený víkend na pronajaté chalupě – to byly chvíle, které jsme trávili spolu jako rodina.

S dětmi jsme hráli stolní hry, chodili jsme na procházky, jezdili na kolech a užívali jsme si jeden druhého. Za tyto společné zážitky jsem byla moc vděčná, protože já sama jsem neměla spokojené dětství a slovo rodina pro mě bylo vždy cizí.

Moje matka byla alkoholička, která myslela jen na sebe. Celé dětství a pubertu jsem tedy měla v hlavě to, jak mi matka lže a já ji nemůžu vystát. Brzy jsem zatoužila po odstřihnutí se od rodiny a přemýšlela jsem o tom, jak se matky zbavit.

I proto jsem si později více vážila své vlastní rodiny a toho, že se máme rádi a všichni spolu dobře vycházíme. Moc mi záleželo na tom, abychom nikdy nepocítili na vlastní kůži nenávist v rodině. K dcerám jsem se snažila být spravedlivá a ohleduplná. Chtěla jsem jim být nejenom matkou, ale také dobrou přítelkyní. A myslela jsem si, že se mi to vše povedlo.

Posledních pět let ale naše rodina prožívá peklo. Nejstarší dcera Petra vyhrála s manželem velký finanční obnos. Bylo to tolik peněz, že mohli koupit pozemek za městem, postavit si nový dům a koupit auto. Nás s manželem pozvali na dovolenou k moři a svým sourozencům koupili pár drobností. Dobrý úmysl z jejich strany byl ale po zásluze potrestán a mezi dcerami se objevila nenávist. Obě její sestry si připadaly ukřivděné a rády by viděly více peněz.

Nejmladší dcera Žaneta přišla v té době o práci. Čekala, že bude moct zůstat doma s dětmi, protože jí Petra nějaké peníze dá. Prostřední dcera Lenka je finančně zajištěná, má vlastní dům i auto. Několik let ale bude ještě splácet hypotéku, takže by peníze také uvítala, aby si mohla část dluhu umazat.

Když jim Petra z výhry dala pouze symbolickou část v podobě drobných dárků pro ně a děti, pohádaly se. Navzájem si řekly mnoho zlého a rozešly se. Dnes je to už pět let, co se spolu nevídají a nekomunikují spolu. Na návštěvy k nám jezdí odděleně a o ničem se mnou nechtějí mluvit.

Přála jsem si, aby nás nenávist v rodině minula. Sama jsem v dětství cítila nenávist k matce a pro svou rodinu jsem to nechtěla. Opak je nyní pravdou. Nenávist mezi mými dcerami nás rozdělila a mě to moc trápí. Holky nikdy nebyly majetnické, každá si vážila toho, co má. My sami s manželem jsme jim dali vše, co bylo v našich silách.

Říkám si, jestli můžu a mám něco udělat. Jsem jejich matka a ráda bych je viděla pohromadě, jako tomu bylo dřív. Mám ale pocit, že bych se mezi ně neměla plést. Nedokáži popsat, proč to tak cítím, ale je to tak.

Možná se bojím toho, aby mě nezačaly také nenávidět. Aby ke mně necítily stejnou nenávist, jako jsem já cítila ke své matce. Na druhou stranu mě moc trápí fakt, že nás rozdělila nenávist kvůli penězům. Neměla bych své obavy hodit za hlavu a snažit se dcery usmířit?