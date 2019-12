Libuše Šafránková: Jak nejkrásnější Popelka přebrala muže Nadě Urbánkové

Narodila se v červnu 1953 v Brně a dětství prožila ve Šlapanicích u Brna. Její otec byl varhaníkem v kostele a maminka členkou kostelního sboru, což rozhodně nebyla v padesátých letech žádná výhra. Musela si vytrpět i pokřiky typu „varhaníkova dcero“. Chodila za rodiči často do kostela, kde se formovala její osobnost i vztah k víře. Navštěvovala dramatické kroužky, hrála od malička ochotnické divadlo, jezdila na recitační soutěže. Už tehdy prokazovala zcela jasný komediální a dramatický talent.

V roce 1973 přišla další filmová nabídka, která se pro ni stala osudovou. Sympatická hnědooká herečka si zahrála v pohádce Tři oříšky pro Popelku . Pohádka se stala obrovským hitem a legendou, bez které by české Vánoce nebyly Vánocemi. V knize Tři oříšky pro Popelu (z roku 2014) prozradila, že jako dítě měla právě Popelku nejraději.

Kam jinam mohla zamířit než na konzervatoř v Brně. Od druhého ročníku už hostovala ve Státním divadle, zahrála si například Julii v Romeovi a Julii. V roce 1971 se objevila v roli Barunky v televizní Babičce, kterou režíroval Antonín Moskalyk. Bylo jí teprve osmnáct let. Po škole rok působila v divadle Za branou, odkud odešla do Činoherního klubu.

Divadlo jí přineslo osudovou lásku

Po Popelce následovaly další role princezen, například Malá mořská víla (v ní si zahrála se svou sestrou Miroslavou), ale taky komediální role, třeba Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, Vesničko má středisková, Vrchní prchni či Slavnosti sněženek. Vždy byla skromná a milá, nedoprovázely ji žádné hvězdné manýry a do svého soukromí nechávala vstoupit jen málokoho.

V Činoherním klubu se taky v sedmdesátých letech potkala se starším kolegou Josefem Abrhámem. Libuše se po jednom představení, v němž herec hrál, zamilovala. Nejprve vztah tajili, protože herec měl vážnou známost se zpěvačkou Naďou Urbánkovou. Jenže láska si nedá poručit, jiskra mezi Abrhámem a Šafránkovou byla moc silná, takže spolu nakonec začali žít. V roce 1976 se vzali a po roce se jim narodil syn. Že to byla opravdu osudová láska, o tom svědčí i to, že jsou spolu přes čtyřicet let. Momentálně si užívá babičkovské role, od syna už mají dokonce čtyři vnoučata!