Když přišel Lídin syn představit svoji první přítelkyni, byl to pro celou rodinu šok. Jeho partnerka byla ve věku jeho rodičů. I v dalším vztahu si ale Libor vybral starší ženu. Jeho mamince Lídě se to ale vůbec nelíbí.

S manželem jsme svoji už čtyřicet let a vychovali jsme tři syny. Myslím, že se nám to podařilo velmi dobře – všichni vystudovali vysokou školu a našli si dobrou práci. Ti dva starší se také oženili, a tak máme o víkendech o program postaráno – jezdí k nám na návštěvu tři vnoučátka. S nejmladším synem Martinem ale máme starosti.

Martin je náš benjamínek, od starších bratrů ho dělí věkový rozdíl deset a třináct let. Teď je mu sedmadvacet a ještě při studiích to vypadalo, že ani s ním nebude žádný problém. Prospěch měl ukázkový a vysokou školu ukončil s červeným diplomem.

Jen nám bylo trochu divné, že Martin nikdy nemluvil o žádné přítelkyni. Měli jsme zkušenost s prvními láskami našich starších synů a už na škole nám přišli několik slečen představit. S Martinem to bylo jiné.

Když jsme se ho ptali, jestli má nějakou holku, vždy trochu mlžil. Bratrové si z něj dokonce utahovali, že je homosexuál. Tomu se Martin ale smál, a tak jsme tomu nepřikládali žádnou váhu.

Jak může mít vztah s mladším mužem?

Na pětadvacáté narozeniny dělal Martin velkou oslavu a slíbil, že přivede i svoji přítelkyni. Ohromně se mi ulevilo, že si konečně někoho našel, a moc jsem se těšila, až ji konečně poznám.

Na Martinovo oslavě nás ale čekal šok. Po jeho boku byla žena, která mohla být mojí vrstevnicí, určitě už oslavila padesátku. Nechápala jsem, proč by si Martin měl vybírat starší ženy. Je to normální, atraktivní mladý kluk. Nemohla jsem se na ty dva dívat a z oslavy jsem utekla.

Manžel mi doma domlouval, ale já se přesto Martinovi neozvala. Přijde mi zvrácené, aby můj pětadvacetiletý syn randil s o tolik starší ženou. Vždyť by to mohla být jeho matka. A jí jsem naprosto pohrdala, přece není normální nalepit se v tomto věku na mladého kluka. Nemůže to mít v hlavě v pořádku.

Můj syn je o 20 let mladším milencem

S Martinem jsem na pár měsíců přerušila styky, vážně jsem celou situaci nemohla překousnout. Od staršího syna jsem se za půl roku dozvěděla, že se s přítelkyní rozešel. Strašně se mi ulevilo a doufala jsem, že to bylo jen nějaké poblouznění. Od té doby si ale Martin žádnou holku domů nepřivedl.

Nedávno jsem zjistila proč. Potkala jsem ho totiž v parku na procházce opět se starší ženou. Martin dělal jakoby nic a hned nás představil. Nabídnutou ruku jsem přijala, ale rychle jsem se s nimi rozloučila. Martin mi pak volal a vysvětloval, že mi nechtěl přidělávat starosti, a proto mi novou přítelkyni zamlčel. Prý ho přitahují starší ženy a já bych se s tím měla smířit.

To jsem zatím nezvládla. Vlastně pořád přemýšlím, kde jsme při výchově Martina udělali chybu. Dva starší synové jsou normální a našli si partnerky přiměřeného věku.