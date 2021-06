Herečka Lída Baarová: Žena na prahu Hollywoodu, kterou zničila vlastní krása

Od roku 1931 – do roku 1941 natočila neuvěřitelných jednatřicet filmů a až na výjimky všechny byly kasovními trháky. Jméno Baarová se stalo synonymem úspěchu. Měla nespočet nápadníků, které uhranula její dokonalá tvář a tajemné charisma.

Tváří v tvář Třetí říši

Krása české divy zamotala hlavu i druhému muži Třetí říše, ministru propagandy Josephu Goebbelsovi. Goebbels byl sice pověstný svými milostnými aférkami, ale do Baarové se zamiloval opravdu upřímně a vášnivě. Chtěl opustit ženu a dokonce rezignovat na svou funkci. Baarová dostala nabídku z Hollywoodu, ale nepřijala ji, údajně kvůli Goebbelsovi.

Magda Goebbelsová však intervenovala u Hitlera, aby promluvil jejímu manželovi do duše a rozvod zakázal. Hitler Goebbelsovu rezignaci nepřijal, pohrozil mu a nařídil, že se musí Baarové vzdát. Goebbelsovi nezbylo nic jiného než poslechnout. Baarová odešla v roce 1941 do Itálie, kde natočila dalších 23 filmů. Koncem války se vrátila do Prahy.