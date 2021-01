Lidské oko nespí ani v noci. Jak mu dopřát odpočinek?

Dvě hodiny před spaním odložte modré světlo

Dnes už určitě všichni víme, že usínání při sledování oblíbeného seriálu, vyřizování e-mailů na notebooku nebo hraní her na mobilu těsně před spaním má negativní vliv na kvalitu spánku. „Dospělí i děti mnohdy odkládají tablety a mobily těsně před usnutím. Tím odsouvají produkci spánkového hormonu – melatoninu. Modré záření ale do mozku přináší informaci, že je den. To oddálí usnutí a snižuje celkovou kvalitu spánku. Během spánku naše tělo, a tedy i oči regenerují, proto nekvalitní nebo nedostatečný spánek může vést k únavě očí, syndromu suchého oka, otokům víček a jiným potížím. Televizi nebo počítač je lepší vypnout alespoň dvě hodiny před usnutím, stejně tak je zdraví prospěšné hodinu před usnutím odložit mobilní telefon, pokud nejsou použity blokátory modrého světla,“ řekl Pavel Stodůlka.