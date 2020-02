Lilia Khousnoutdinová exkluzivně pro Dáma.cz: Jak rituály získat pozitivní energii

Kněžka Lilia Khousnoutdinová doprovází ženy u porodu, je dulou a dlouhodobě se věnuje ženské i partnerské tématice, její vášní je ženské tělo a ženská spiritualita. Partnerka miliardáře Karla Janečka by ráda ženám pomohla k pochopení a přijetí vlastního těla a k vytvoření podporujících ženských vztahů. Jedním z jejích tajemství jsou rituály, které si pravidelně dopřává a o které se se čtenářkami webu Dáma.cz bude dělit. V dnešním článku píše o tom, co to rituály vlastně jsou a jak je vykonávat.

Co je to rituál? Rituál je pro mne něco, co otevírá pomyslná vrátka do kouzelného, intuitivního prostoru, kde je možné všechno. Místa, kde se můžeme napojit sami na sebe a propojit se s intuicí, která nás vede a ukazuje přesně to, co právě v danou chvíli potřebujeme. Rituál je tak vlastně propojení sama sebe s vlastním tělem, s přírodou, živly, archetypy v sobě. Spojení sama sebe s vlastní podstatou. Během rituálu se uvolní emoce, pracuje se s tělem a energií. Zpracovávají se traumata, ukončují se vztahy a situace, ze kterých je na čase jít dál. Rovněž jde i o uctění toho, čeho jsme doposud dosáhli nebo věcí, které jsme prožili.

Kdy nám rituál pomůže? V životě člověka jsou chvíle, kdy se mu nedaří vykročit dál a má pocit, že uvízl na místě. Právě v této chvíli nám rituál může pomoci, abychom se dostali z místa, které nám již v životě nevyhovuje. Když cítíme, že je ten pravý čas se vydat dál. A to například při změně zaměstnání, ukončení vztahu, rituálem svatbě, příchodu dítěte, úmrtí v rodině, ale také u dětí při nástupu do školky nebo školy. Rituál není něco, čeho bychom se měli bát. Je to pomocník, který nám může ukázat správnou cestu.

Běžné rituály Aniž si to uvědomujeme, máme všichni v životě mnoho rituálů, ale jen tyto činnosti nevnímáme jako rituály: Ať už je to ranní káva, která nám nastartuje den, nebo pravidelná večerní procházka. Jsou to chvíle, kdy se cítíme dobře, a proto tyto činnosti pravidelně opakujeme. Podporují naše uzemnění a pocit pohody. Naopak u různých oslav svátků, jako jsou Vánoce či Velikonoce nebo narozeniny, často upadáme do rutiny a máme pocit, že „to musíme přežít". Ale právě zde si můžeme zavést krásné rituály, které budeme opakovat rádi každý rok. A to nejen sami pro sebe, ale i pro ostatní, protože rituál stmeluje a propojuje blízké lidi.