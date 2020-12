Lilia Khousnoutdinova: Jak v rituálu využít temnotu podzimu ve svůj prospěch

Co nám může temnota přinést? Je to něco, čeho se máme bát, anebo v ní spočinout jako v hebounké peřince? Jak podzim využít ve svůj prospěch vám poradí partnerka Karla Janečka, kněžka Lilia Khousnoutdinova.

Jak správně spát Podzimní období pomalu přešlo ze slunečného, teplého do mrazivého, chladného a temného. Často s tím bojujeme a snažíme se přinést si světlo domů, více svítit, abychom mohli pracovat. Jdete spát, když jste unavená, nebo to doháníte další kávou navíc, abyste stihla ještě něco dodělat? Co se ale stane, když si dovolíte jít s cyklem a jít spát, když se vám chce prostě spát? Zkuste alespoň pár dnů jít do postele, když cítíte únavu. Dopřejte si předtím teplou koupel, naberte její energii do těla a přidejte vonné oleje, třeba levanduli nebo růži. Úplné uvolnění ve chvíli, kdy ho potřebujete. Spěte tolik, kolik potřebujete. Ucítíte změnu a veliký příliv energie. Jak využít stíny a temnotu podzimu v rituálu? Podívejte se na video:

Setkání s temnotou Pojďme se podívat do hloubky tmy, nikoliv té venku za oknem, ale té naší vnitřní. Co nám ukazuje únava, vyčerpání a vnitřní smutek. Zastavte se, dejte si čas na setkání s vlastní temnotou. Tlačí nás k tomu, abychom se podívali na to, co nám neslouží. Posaďte se, zavřete si oči a nechte myšlenky proudit. Naslouchejte svému vnitřnímu hlasu, co vám říká. Co všechno vám připomíná, abyste nezapomněla. Čím vás zavaluje tolik, že nevnímáte ani svůj nádech a výdech? Zastavte se a vše, co na vás padá jako obrovský balvan, pomalu a vědomě vydechujte. S nádechem nabírejte novou a čistou energii a s výdechem pouštějte vše, co vám energii bere. Kněžka Lilia Khousnoutdinová: Jak se zbavit podzimních splínů díky rituálům Září, pro někoho čas nových začátků, pro jiného období podzimních…

Rituál s pohárem vody Když je náš pomyslný pohár plný, tak již nemůže přijmout nic nového. Pokud jedeme stále ve stejném kole, ve stejných zvycích, návycích, které nás vysilují a berou nám energii, nepodaří se nám vykročit dál. Je to jako bychom měli na nohách pouta, která nás svazují se vším, co máme a na čem lpíme. Možná bych to přirovnala i k tzv. jízdě na mrtvém koni, kdy se tak pevně držíme toho, co nefunguje, jen proto, že to tak dobře známe. Vykročit do nového, neznámého nám připadá bolestivé. Ano, někdy je výstup z komfortní zóny tvrdý a bolestivý, ale vždy přináší zkušenost a nové možnosti. Rituál, který si můžete udělat, je právě s pohárem vody. Našeptejte do něj všechno, co chcete pustit, co je to, co cítíte, že vás svazuje, a potom pohár vylijte. Tím jste vytvořila prostor pro něco nového. Kněžka Lilia Khousnoutdinová: Rituál, který ukončí nevyhovující život a posune dál V období dovolených máte prostor a čas se zastavit. Uvědomit si, co…