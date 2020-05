Lilia Khousnoutdinová: Květnové rituály, které vám přinesou hojnost a lásku

Květen je lásky čas, zároveň přichází i období zemského znamení Býka. Pojďte tedy využít tuto dobu pro rituály podporující partnerskou lásku, ale také hojnost v životě. Tady je návod na takový rituál od kněžky Lilie Khousnoutdinové, partnerky Karla Janečka.

Květen měsíc uvědomění Květen je měsíc lásky a plodnosti. V tomto měsíci je vše v plném rozpuku. Vidíte, cítíte vůni všech květů a zároveň i deště, který svlažuje a vyživuje. V květnu se tvoří prostor pro zamyšlení nad tím, co v životě máte a kam chcete vykročit dál. Co je to, po čem toužíte? Co vám dělá radost? Co vás nabíjí energií? Uvědomujte si, co chcete v osobním, ale i partnerském životě, kterým směrem chcete dál vést svoje kroky.

Nové vykročení Pokud chcete v životě začít něco nového, musíte se vždy nejprve rozloučit s něčím starým. Když chcete vykročit lehce a svobodně, nemůžou vás tížit okovy toho, co vám již neslouží. Takže pokud máte ještě něco, co jste nespálila na Beltainském ohni posledního dubna, je třeba to udělat právě teď. Na papír si můžete sepsat vše, co chcete ukončit, co vás bolí, čeho se bojíte, a tento papír můžete s vděčností ve svém srdci spálit. Popel pak odfoukněte v přírodě směrem od vás, aby opravdu odešlo to, co má, a vy jste mohla nově vykročit.

Přeskočte oheň Rituálů na podporu lásky je mnoho. Často se pojí právě se svátkem Beltainu, který se slaví z 30.dubna na 1.května. Ale všechny tyto rituály můžete dělat během tohoto měsíce, který má láskyplnou magickou moc. Pro přivolání partnera se už v dávných tradicích splétaly věnce a házely po řece, aby dopluly k tomu pravému. Zároveň pro posílení zdravého partnerského vztahu, který již trval, se skákalo společně přes oheň. S partnerem si můžete udělat rituál, při kterém oba na znamení vaší společné cesty skočíte přes oheň. Založte společně oheň na bezpečném místě. Poděkujte za jeho podporu vašeho cíle. Ujasněte si záměr, co chcete v životě oba posílit, uzdravit (komunikace, otevřenost, bezpečí, vášeň…). A nebo také, pokud chcete dát život dítěti, můžete si oba přát právě láskyplné zplození potomka. A společně oba ruku v ruce skočte přes plameny ohně.