Lilia Khousnoutdinova: Předporodní rituál pro dceru nebo blízkou ženu

Pokud jako ženy budeme prožívat porod jako krásnou, úctyplnou a láskyplnou a vnitřně posilující zkušenost, tak to do velké míry bude definovat to, jak se budeme chovat samy k sobě, jak budeme navazovat vztahy s ostatními, jak se budeme prosazovat ve světě, do jaké míry budeme pečovat o ostatní lidi i o naše životní prostředí.

V dřívějších dobách bylo zcela běžné podporovat a pečovat o těhotnou ženu. Propojení osob v její blízkosti bylo silné a přirozené. To v současné době velmi chybí a přitom je to tak velmi potřebné. Pokud jste samy v očekávání příchodu svého děťátka na svět anebo máte ve svém okolí ženu, která je v požehnaném stavu, můžete si dopřát přechodový předporodní rituál.

Tento rituál přináší uctění ženy jako dárkyně života a zároveň má i velmi léčivý vliv na ženskou rodovou linii. Na rituál si žena vybírá sobě blízké ženy a příbuzné, před kterými se dokáže otevřít a vyjádřit vše, co potřebuje. Na začátku rituálu je důležité nahlas vyslovit záměr tohoto setkání. Zmínit i to, že žena přišla na tento svět díky své matce a její matce a předtím její matce..., které jí předaly právě tento dar předávat život.

Jak probíhá předporodní rituál?

Následně může nastávající maminka našeptat svá přání do zapálené svíčky, jak má porod vypadat, co chce cítit a prožívat. Jak si představuje začátky svého mateřství. Když vše našeptá do svíčky, může se zadívat do plamene na znamení, že cítí sílu svých přání, a sfouknout svíčku. Tu si pak může před porodem zapálit, aby se její přání splnila.

Následuje péče o tělo budoucí maminky a zároveň prostor pro vyjádření jejích obav. Ty může našeptat do poháru s vodou, která strach dokáže přetvořit. Voda z poháru bude pak po skončení rituálu symbolicky vynesena z domu a vylita. Velmi důležité je cítit podporu blízkých žen nejen v tom, že zvládne porod, ale i v následné péči. Ta v této době i společnosti velmi chybí. Pojďte to udělat jinak, uvědomte si, co vám v tomto období chybělo a dopřejte této nastávající mamince svou podporu.