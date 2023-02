Lilia Khousnoutdinova: Rituál propojení s elementem vzduchu

Příroda tiše spí a holými větvemi se prohání vítr, zatímco vzpomínáme na slunečné dny. Jak ale využít i tuto dobu pro sebe? Čemu věnovat energii? Živel vzduchu je spojený se zastavením, jeho obdobím je zima. Ticho, klid, kdy slyšíme jen tlukot svého srdce. Je to nádech a výdech, prostor mezi tím je tak nekonečné nic. Kněžka Lilia Khousnoutdinova zná rituál, jak se propojit s elementem vzduchu a získat prostor pro nové začátky.

Práce s dechem Vzduch a jeho lehkost, nekonečnost, plynulost, nic a přitom všechno. S tímto elementem je spojená myšlenka, ta chvíle, kdy najednou přichází. Ať už je to nápad, nebo uvědomění, nad kterým jsme tak dlouho přemýšleli. Vzpomeňte si na přísloví „něco visí ve vzduchu“, kdy přesně víte, že brzy něco přijde. Stejně tak je to čas tichého zastavení, puštění všech zatěžujících myšlenek a rázného vykročení směrem k našim cílům. Ale na druhou stranu je tento element spojený i s množstvím myšlenek, které přicházejí, změtí nápadů, které někdy jen přijdou a zase odejdou. Při vědomé práci s dechem, kdy správně přijímáme tu důležitou součást našeho života, jakým je vzduch, každým nádechem přijímejte do svého života vše, co si přejete, a vizualizujte si to. S každým výdechem pak pouštějte, co vám již neslouží. Co to jsou rituály? Podívejte se na video:

Očistná síla zániku Nyní je nejlepší čas dokončit vše staré a vytvořit prostor (dostatek vzduchu) pro nové začátky. Je to období, kdy musíme pustit vše, co nám již neslouží, i kdyby to bylo to, co nám dává zázemí a pocit bezpečí. Představte si ztělesnění síly přírody v této roční době jako moudrou, ale nekompromisní bohyni Stařenu – ztělesňuje část koloběhu života, která je nezbytná k tomu, aby se život obnovoval. Představuje očistnou sílu zániku a smrti. Smrti toho, co už je staré. Představuje sílu, která v našem životě dělá místo pro to, co je životaschopné, důležité, cenné. Tak jako staré listí musí opadat, aby poskytlo výživu zemi a udělalo místo pro to, aby na jaře mohlo vyrůst nové. Kněžka Lilia Khousnoutdinova: Rituál na Valentýna, který upevní magii vztahu 4 I když už jste lásku našla dávno a máte dlouhotrvající vztah,…

Soulad s duší Je to čas, kdy se musíme podívat do sebe, přehodnotit svůj způsob života a upřímně se zeptat, zda žijeme v souladu sami se sebou a se svou duší. Vše, co není pravé a pravdivé, bude totiž spáleno v kotlíku bohyně Stařeny, a zůstane nám jen to, co je skutečné. Staré přísloví hlásí, že „smysl pozemské cesty je prožít narození a smrt a pochopit, že láska je silnější než obojí“. Nyní máme možnost pustit vše, co není láska a co k nám nepatří. Kněžka Lilia Khousnoutdinova: Rituály propojení s elementem země Podzim je opět tu, z pole se sklízely plodiny a země je zase vidět ve…