LINDA (59): Rozvedla jsem se s partnerem a přišla o jeho děti

Linda si po dlouhém manželství připadala, jako by ztratila všechno. Je to už pár let, co ukončila své manželství s Pavlem, mužem, kterého si vzala před více než 25 lety. Nebyl v tom nikdo třetí, žádná dramatická událost, ale roky napětí a neporozumění je nakonec rozdělily.

Když si Pavla brala, byl už rozvedený a měl dvě malé děti z předchozího manželství. Jejich biologická matka o ně neměla zájem, a tak Linda přirozeně převzala roli jejich matky. „Bylo to, jako by přišly do mého života, aby zaplnily prázdné místo. Milovala jsem je od prvního okamžiku, jako by byly moje vlastní. Péče o ně mi připadala naprosto přirozená,“ vzpomíná.

Celé ty roky Linda vychovávala Pavlovy děti, které brala za své. Byla s nimi jejich první den ve škole, na trénincích, maturitním večírku. „Byli jsme rodina. Pavel, Vládík, Klárka a já. Snažila jsem se jim být tou nejlepší mámou,“ říká. Ale jak šel čas, i vztah s Pavlem se začal rozpadat. Nebyl to náhlý zlom, ale postupné odcizení. „Začali jsme se míjet, ztrácet společné téma. Nešlo o hádky, prostě jsme si už nerozuměli.“

Po dlouhém zvažování Linda rozvod iniciovala. Věděla, že to nebude lehké. Pavel to nechtěl vzdát, říkal, že mohou pokračovat, že si najdou cestu zpět. „Ale já už věděla, že jsme se míjeli příliš dlouho. Byl to konec, jen jsme to nedokázali vyslovit nahlas,“ vysvětluje Linda, proč nakonec podala žádost o rozvod.

Rozchod byl bolestivý, ale to, co ji zlomilo nejvíce, byl postoj Pavlových dětí. I když byly dospělé, v manželských svazcích a s vlastními dětmi, ukončily s ní veškerý kontakt. „To mě zasáhlo víc než samotný rozvod. Byla jsem s nimi po celý jejich život, a najednou jsem pro ně přestala naprosto existovat. Vymazaly mě úplně. Nevídám je ani svoje vnoučata. Ani nevím, co se v jejich životech děje,“ přiznává Linda se slzami v očích.

Ačkoliv od rozvodu uplynulo pár let, nic se nezměnilo. Linda stále doufala, že se jí podaří navázat s nimi opět kontakt, alespoň kvůli vnoučatům, ale když se jim snažila ozvat, odpovědi se nikdy nedočkala. „Myslela jsem si, že naše pouto je silnější, že si uvědomí, že pro ně nejsem jen ženou jejich otce, ale člověkem, který je vychoval. Bohužel se to nestalo. A já jsem o ně přišla úplně,“ dodává tiše.

Linda dnes žije osaměleji, než si kdy představovala. Vždy snila o tom, jak jednou bude babičkou, jak bude pomáhat s vnoučaty, jak budou společně slavit Vánoce a rodinné svátky. „Nikdy bych neřekla, že přijdu o rodinu, kterou jsem tolik milovala. Nejen o manžela, ale i o děti a vnoučata. Ale teď vím, že už je to pryč,“ přiznává smutně.

Přestože je pro ni těžké jít dál, snaží se najít nový smysl života. „Je mi 59 a musím najít cestu, jak být zase šťastná. Vím, že to nebude snadné a že mě to bude pořád bolet, ale život jde dál,“ říká rozhodně. „Musím věřit, že i pro mě ještě existuje naděje na nové začátky a že jednoho dne se snad s těmi dětmi znovu setkám.“ Ačkoliv Linda přišla o rodinu, která jí byla nejbližší, doufá, že najde klid a možná i nový smysl života.