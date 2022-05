Lopez, Kutcher, Pitt a Jolie: Nejskandálnější románky Hollywoodu

Woody Allen

Woody Allen je už 25 let ženatý se Soon-Yi Previn, která je adoptivní dcerou jeho bývalé partnerky Mii Farrow. Když se jejich vztah dostal na veřejnost, jemu bylo 56 let a jí 21 let, velký věkový rozdíl mu ale nikdy nevadil. Nevadila mu ani představa, že se jedná o dceru jeho bývalé přítelkyně. Režisér přiznal, že na začátku vztahu si myslel, že půjde jen o flirt, a nepředpokládal, že se do sebe zamilují. Allen si svoje soukromí přísně střeží a více se ke svému manželství nevyjádřil.