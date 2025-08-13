Když prst zůstane ohnutý: Skákavý prst není banalita, ale zánět šlach

Natáhnout prst, sevřít ho, zase ho narovnat, to je pohyb, který děláme automaticky. Denně ho zopakujeme i třicet tisíckrát. Stačí ale drobný zánět šlach a samozřejmost je pryč. Jeden prst se ohne… a už se nechce vrátit zpátky.
„Člověk cítí odpor nebo bolestivé lupnutí a prst dostane do požadované polohy jen s pomocí druhé ruky,“ popisuje fyzioterapeutka Iva Bílková z FYZIOkliniky. Problém má své jméno – lupavý neboli skákavý prst – a řešení je snazší, než si mnozí myslí.
Koho postihuje a proč
Lupavý prst potrápí až každého desátého člověka nad 50 let. Ženy trápí třikrát častěji než muže, ale ani děti nejsou výjimkou. „Příčinou je mechanické poškození, přetížení a zánět drobných šlach prstů, nejčastěji u manuálně pracujících, kteří ruce zatěžují opakovanými pohyby,“ vysvětluje Bílková. Přidat se mohou i další potíže: revmatoidní artritida, cukrovka nebo syndrom karpálního tunelu. U dospělých nejčastěji přestane plynule fungovat palec nebo prsteník. Prst se při ohnutí „zasekne“ a narovnat ho jde jen za doprovodu nepříjemného lupnutí. Bolest časem může zmizet, ale bez léčby se problém mění v chronický. Prst sice nebolí, ale stále přeskakuje.
Lupavý prst u dětí
U malých dětí je tato diagnóza vzácná a většinou nejde o přetížení, ale vrozenou vadu. „V devadesáti procentech případů je to zúžení šlachového pouzdra nebo změna tvaru šlachy ohybače palce. Rodiče si všimnou, že dítě nedokáže paleček plně narovnat. Do dvou až tří let věku je možné prst napravit manuální fyzioterapií,“ říká fyzioterapeutka.
Jak se skákavý prst léčí
Klasická cesta u dospělých začíná znehybněním prstu sádrou, následuje medikace a pokud potíže neustoupí, operace. Dnes se ale stále častěji využívají moderní neinvazivní metody. „Rázová vlna působí protizánětlivě, proti otoku a urychluje hojení. Následná fixace kinesiotapem znehybní prst jen tak, aby mohl co nejdřív začít znovu přirozeně fungovat,“ popisuje Bílková. Fokusovaná rázová vlna se osvědčuje i při hojení jizev po operaci, pokud k ní musí dojít.