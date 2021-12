LUCIE (37): Nezvládám přichystat tradiční Vánoce. Miminko a covid mě blokují

Pro Lucii jsou Vánoce velmi důležité. Každý rok chce svým dětem ukázat jejich kouzlo a dodržet všechny tradice. Letošní rok je ale na pokraji svých sil. Vše jí komplikuje její malé miminko, neustále zavřená školka, covid a manželovo pracovní vytížení.

Vánoce já miluji. Vždy to pro mě bylo to nejkrásnější období v roce. Nyní, když mám vlastní děti, jsou to pro mě naprosto výjimečné chvíle. S manželem Ivanem máme tři děti. Pepík má pět let, Anička tři a malá Verunka má čtyři měsíce. A musím přiznat, že když se v jejich očích rozsvítí ta malá světýlka štěstí a spokojenosti, mám pocit, že to vše dává smysl. Že to je to, proč jsme tady na světě a proč máme děti.

Ráda si potrpím na tradice, bohatou výzdobu a pořádek. Proto pro mě vánoční období začíná už měsíc předem. Na první adventní neděli musí být vyzdobený dům uvnitř i venku. S dětmi dekorujeme jehličím a ozdobami venkovní truhlíky. Vnitřní výzdobu dělám většinou sama.

Vždy ale společně vyrobíme nějaké nové ozdoby a vločky do oken. Společně také nazdobíme adventní věneček, který předem sama uvážu z čerstvých větviček různých jehličnanů a túje. Několik větviček dáme také do váziček a poprvé tak provoníme byt Vánocemi.

V průběhu celého adventu vyrábíme s dětmi osobní přáníčka pro přátele a rodinu. Tyto pak společně zaneseme na poštu. Napíšeme dopis Ježíškovi a vylepíme ho na umytá okna. A hned pak začíná maraton pečení cukroví. Každý rok máme kolem dvanácti nejoblíbenějších druhů. S pečením mi pomáhají obě děti.

Do toho všeho nakupuji dárky a každý rok je originálně balím. Aby si děti dárky lépe poznaly, ručně na balicí papír maluji různá zvířátka a vánoční motivy. Každý pak ví, které zvířátko je jeho a které dárky si může rozbalit.

Tu správnou vánoční atmosféru mi pomáhají dotvořit svíčky, domácí pečený čaj a samozřejmě perfektně uklizený byt. Dodržujeme také nejrůznější tradice – koledy, krájení jablíček, pouštění ořechových lodiček nebo výrobu pamlsků pro ptáky a jiná lesní zvířátka. Musím přiznat, že mě to vše stojí hodně sil a času. Nakonec jsem ale vždy spokojená a celé svátky si krásně užijeme. Letos se mi ale vše nějak komplikuje.

Malá Verunka je teď v období, kdy chce jenom maminku. Jakmile u ní chvíli nejsem, hned začne plakat. Starší Pepík a Anička chodí do školky. Za poslední měsíc byla ale školka kvůli covidu dvakrát zavřená a děti musely být v karanténě. Vedení školky nám doporučilo, abychom si děti nechali raději doma.

Udělala jsem tak, protože stejně mají pořád nějakou rýmu a kašel. Manžel pracuje jako obchodní zástupce. Celý týden je na cestách nebo se vrací z práce pozdě domů. Na všechny tři děti jsem sama a do toho chci nachystat dokonalé Vánoce.

Začínám být ze všeho nervózní. Udělala jsem si rozpis, co kdy musím zvládnout, a už nyní jsem několik dní ve skluzu. Asi budu muset něco vypustit, jinak se z toho zblázním. Abych něco stihla, chodím spát pozdě v noci a vstávám brzy ráno. Zároveň chci dodržet společné tvoření ozdob, přáníček a pečení cukroví. Malá Verunka mě ale moc nechce nechat. Pořád se chce chovat, hrát si a být na prsu.

Hodně mi na rodinných Vánocích záleží a chtěla bych, aby byly i letos takové, jak jsme zvyklí. Nechci nic ošidit nebo vypustit. Zároveň se z toho ale také nechci zbláznit a být kvůli tomu nervózní mámou. Manžel mi slibuje, že si zkusí vzít pár dnů volna, abych mohla udělat úklid a měla pak více času na společné aktivity s dětmi. Uvidím tedy, jestli to půjde a pomůže mi s tím.

Raději se ale připravuji na variantu, že letos prostě nebude vše podle mých představ a rodinných tradic. Musím se ale přiznat, že mě to bude trápit. Hlavně proto, že si kvůli covidu děti neužijí vánočních trhů, nadílky ve školce, každoroční školkové besídky a dalších věcí, které si s Vánocemi spojují.