LUCIE (39): Terorizovala nás partnerova bývalá, museli jsme ji dát k soudu

Rozchody bývají většinou bolavé a každý je snáší jinak. Když ale reakce bývalých partnerů přeskočí únosnou mez i slušné chování, je třeba zakročit. Lucie o tom ví své.

Bývalka mého partnera Patrika jednoduše nezvládla fakt, že se znovu zamiloval. Rozchod sice iniciovala ona, po půl roce, kdy si našel mě, si to však rozmyslela a v jejích očích vztah mezi nimi vlastně nikdy neskončil.

Přihlížela jsem jejím výlevům na sociální síti, kde se mě snažila opakovaně ponížit, avšak neúspěšně. Dokonce demonstrativně páchala sebevraždu. Několikrát.

Když jí Patrik přestal brát telefon, tak mu jen napsala: „Jdu si lehnout na koleje a počkám, až pojede vlak. Co s tím uděláš? Chceš mít tohle na svědomí?“ Zpočátku nám to oběma připadalo ještě vtipné a doufali jsme, že ji to brzy přejde. Nepřešlo.

Náhodně se vyskytla všude tam, kde jsme byli i my. Našla si dokonce moji kamarádku, kterou se snažila poštvat proti mně. A protože nevrátila klíče od bytu, tak se k nám několikrát sama pozvala, protože je prý tady doma a nemusí se ohlašovat.

Když jsme vyměnili zámek, začala se mstít. Bohužel spolu s Patrikem vlastnili psa, o kterého se po rozchodu střídavě starali. Jednoho dne ho Patrikovi nepředala, přestože byli předem domluveni. Nebrala mu telefon a neodpovídala na zprávy.

Věděli jsme, že je něco špatně. Jeli jsme k ní do bytu, ale nebyla doma. Pak Patrikovi přišla zpráva: „Jsem na chatě, otrávila jsem sebe i psa. Sbohem.“ Tam už se vydal sám, protože nechtěl, aby se mi něco stalo. Žádné drama se opět samozřejmě nekonalo.

Když tam Patrik přijel, pes ho naštěstí přiběhl přivítat a ona mu otevřela v negližé. Když to zkrátím, šlo to celé k soudu a bývalka dostala zákaz přiblížení. Bála jsem se, jak tohle celé dopadne, ale měli jsme velké štěstí. Našla si nového partnera a její teror ustal jako mávnutím proutku.