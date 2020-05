LUCIE (40): Jsem strašně zamilovaná, kvůli tomu se na mě vykašlala kamarádka

Lucie si našla úžasného přítele, ale přišla kvůli němu o nejlepší kamarádku. Ta nemůže překonat fakt, že je šťastná, a raději se s ní přestala vídat.

Už rok jsem strašně zamilovaná. Petra jsem poznala v práci. Živím se jako manažerka v jedné kavárně a on byl naším pravidelným hostem. Tedy stal se jím po tom, co jsme se jednou dali do řeči. Od té doby byl u nás každý den, když jsem měla službu.

Začali jsme spolu chodit. Petr mě seznámil i se svými přáteli. V zimě jsme společně párkrát vyrazili na víkend na hory, v létě jsme se na týden uklidili na chatu a užili si spoustu srandy. Měla jsem velkou radost, že jsem mezi ně hned zapadla.

Jak jsem trávila víc času s Petrem a jeho přáteli, nezbývalo mi tolik času na moje obvyklé aktivity. Dřív jsem trávila spoustu času s mojí nejlepší kamarádkou Laurou, obzvlášť po rozvodu. Chodily jsme spolu na vysokou, ale znaly jsme se už od základky. Prostě nerozlučná dvojka.

Lauře se Petr nejdřív taky líbil, ale brzy mi začala vyčítat, že už se nevídáme tolik jako dřív, jelikož ji zrovna také opustil partner. Napadlo mě, že ji vezmeme s sebou na jeden víkend na hory s Petrovou partou. I když spoustu z nich tvořily páry, bylo mezi nimi i pár single mužů. Třeba by si s jedním z nich mohla Laura padnout do oka.

Byl to ale absolutní propadák. Petrovi kamarádi jsou totiž velcí sportovci, stejně tak jejich partnerky. Náš obvyklý den na horách vypadal tak, že jsme hned ráno byli ve frontě na první vlek a brázdili jsme svahy až do odpoledne. Lauře se ale nechtělo vstávat a po obědě už byla zpátky na pokoji.

Ani během večerní zábavy do party vůbec nezapadla. Hrály se různé hry, s přibývajícími hodinami i klesajícími hladinami alkoholu v láhvích byla zábava trochu divočejší, ale Laura byla celou dobu zaražená a vůbec se nebavila.

Začlenit Lauru do naší party se mi tedy nepovedlo, proto jsme se vídaly jen málokdy. Navíc začala mít hloupé připomínky na Petra, všechno jí najednou vadilo. Myslím, že prostě žárlí na to, jak nám to s Petrem klape.

Laura by si taky potřebovala najít chlapa, ale s její upjatostí se nedivím, že si jí žádný ani nevšimne. Je hrozná puritánka. Od té doby, co jsem s Petrem, ji vnímám novýma očima. Vlastně si uvědomuji, jak byl můj život dřív nudný. S Laurou jsme o víkendu nikdy nikam nevyrážely, největší zábava bylo společné lakování nehtů a drbání o ostatních kamarádech, případně bývalých partnerů.

Minulý týden jsem Lauře volala, jestli se mnou a Petrem nechce jít večer tancovat do klubu. Odmítla mě a navíc řekla, že už se se mnou nechce vídat. Tak jsem přišla o nejlepší kamarádku. Mrzí mě to, protože jsem na ni sice neměla tolik času jako dřív, ale snažila jsem se jí pomoct a ona se ke mně otočila zády. Lásky se ale kvůli tomu nevzdám...